Soupeři Baníku a Sparty: za Legii zlobila křídla, Aktobe v bloku na brejky. Co čeští sudí?

Na jaře sice dokráčela Legia až do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde vypadla s pozdějším vítězem Chelsea, nicméně v Ekstraklase skončila až pátá. O úspěšné sezoně tedy nemohla být řeč. Management však zatím neposiluje, i proto fanoušci bojkotují domácí zápasy. Vyhlášená tribuna Žyleta? Prázdná, atmosféra celkově komorní.

A podobný byl i výkon Varšavy, jež nastoupila v rozestavení 4-3-3. Bylo vidět, že jde o první soutěžní zápas nového ročníku. Proto dost chyb v kombinaci uprostřed hřiště a nebezpečných ztrát při přechodech do útoku. Domácím chyběl pohyb, náběhy, proběhy, trhání obrany, tandemy na stranách, vířivost...

Jako by spoléhali na to, co vytvoří kapitán Bartosz Kapustka a zejména pak křídla. Vlevo byl cítit Japonec Ryoya Morišita, vpravo Vahan Bičachčjan, jehož podporoval bek Pawel Wszolek. Pořádný presink Poláci nespustili, fungovali spíš v úspornějším módu.