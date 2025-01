Rozvod slavného kouče Guardioly: Překvapivá první slova manželky!

Před pár dny sportovní scénu zaskočila zpráva o odloučení mezi legendárním koučem Pepem Guardiolou a jeho krásnou manželkou Cristinou Serraovou. Jenže kdo by čekal slzy ze strany slavného páru, ten se zmýlil. Minimálně ne ze strany uhrančivé Španělky.

Pep a Cristina spolu strávili bezmála třicet dlouhých let a společně vychovali tři děti. Týden poté, co vyšlo najevo, že je mezi dvojicí konec, byla manželka slavného kouče viděna v Barceloně, kde v centru města nakupovala. Sama.

Její přítomnost neunikla pozornému novináři, který podle deníku The Daily Mail krásnou brunetku oslovil a zeptal se jí, jak se ji daří. „Skvěle, díky. Všechno je v pořádku,“ ujistila žurnalistu Cristina. Na dotaz, zda bylo důvodem rozchodu Pepovo rozhodnutí prodloužit smlouvu u Manchester United však Serraová neodpověděla.

Jisté je, že napjatá atmosféra mezi ní a Guardiolou trvala delší dobu. Deník The Sun nedávno přinesl svědectví jednoho z číšníků, který pracuje v restauraci, kde se pár před třemi měsíci setkal. A moc pozitivně to prý nepůsobilo. „Přišel sem se svou ženou asi před třemi měsíci. Seděli v rohu a vypadalo to mezi nimi trochu napjatě. Z jeho mluvy byly znát emoce. Všichni jsme byli v šoku, když jsme se dozvěděli, že se rozešli.“