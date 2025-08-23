Domácí zmar City proti Tottenhamu. Arsenal smetl Leeds 5:0, řádila nová posila
Tottenham ve šlágru anglické fotbalové ligy zvítězil na hřišti Manchesteru City 2:0 a po druhém kole zůstává stoprocentní a bez inkasovaného gólu. Před českým brankářem Antonínem Kinským dostal v týmu Spurs opět přednost Ital Guglielmo Vicario. Tabulku vede o skóre Arsenal, který porazil na domácí půdě Leeds 5:0.
V Manchesteru byli v úvodu aktivnější domácí hráči, ale kromě Marmúšovy šance si vyloženou gólovou příležitost nevypracovali. Zato hosté se prosadili a ve 35. minutě šli do vedení. Protiútok vedený Richarlisonem zakončil za záda gólmana Trafforda Velšan Johnson, který se trefil i v prvním kole do sítě Burnley. V poločasovém nastavení navíc potrestal chybu domácích v rozehrávce tečovanou střelou Portugalec Palhinha.
Manchester City na domácím stadionu prohrál poprvé od února. Tottenham naopak po šesti ligových zápasech zvítězil na soupeřově hřišti, naposledy se mu to povedlo v únoru v Ipswichi.
Arsenal porazil Leeds 5:0 a taktéž ještě neinkasoval. Dva premiérové góly zaznamenal po přestupu ze Sportingu Lisabon švédský útočník Gyökeres. Dvakrát skóroval také obránce Timber, který dal za celou minulou sezonu jen jednu branku. Nizozemec ke gólu přidal také asistenci na Sakovu trefu.
Do zápasu za Arsenal zasáhl teprve patnáctiletý záložník Dowman, který se stal třetím hráčem, jenž nastoupil v Premier League před dovršením 16 let. Před ním to dokázal jeho spoluhráč Nwaneri v září 2022 a Monga z Leicesteru letos v dubnu.
Aston Villa stále čeká na gól
Aston Villa prohrála na hřišti Brentfordu 0:1 a na první vstřelený gól v sezoně stále čeká. Svěřenci španělského kouče Unaie Emeryho neskórovali ve třetím ligovém zápase za sebou, což se jim naposledy stalo v červenci 2020.
O výhře domácích rozhodl Ouatarra, který po nedávném přestupu z Bournemouthu nadvakrát překonal gólmana Martíneze. Brentford podesáté v řadě neprohrál úvodní zápas nejvyšší anglické soutěže a poprvé v historii Premier League udržel proti Aston Ville čisté konto.
Fotbalisté Bournemouthu porazili Wolverhampton 1:0 díky brzké brance Taverniera ze 4. minuty a odčinili úvodní porážku 2:4 na hřišti úřadujícího mistra z Liverpoolu. Wolverhampton vyšel střelecky naprázdno podruhé za sebou a zápas musel dohrávat v početní nevýhodě po vyloučení portugalského stopera Totiho.
Souboj nováčků vyzněl lépe pro Burnley, které doma porazilo Sunderland 2:0. Gólem a asistencí se blýskl Anthony, na kterého Burnley před sezonou uplatnilo přestupovou opci. Český brankář Václav Hladký se v dresu domácích neobjevil ani na lavičce.
Anglická fotbalová liga - 2. kolo:
Manchester City - Tottenham 0:2
Branky: 35. Johnson, 45.+2 Palhinha
Bournemouth - Wolverhampton 1:0
Branka: 5. Tavernier
Brentford - Aston Villa 1:0
Branka: 13. Ouattara
Burnley - Sunderland 2:0
Branky: 47. Cullen, 88. Anthony
Arsenal - Leeds 5:0
Branky: 34. a 56. Timber, 48. a 90.+5 z pen. Gyökeres, 45.+1 Saka
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|4
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|6
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|9
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|9
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|11
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|12
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|12
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|14
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup