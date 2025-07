Siniaková a spol. zvou na domácí akci: Hvězdy nad Prahou

Petřínská rozhledna, Strahovský klášter, Hradčany, Kramářová vila a… České tenisové persony včetně čerstvé wimbledonské šampionky Kateřiny Siniakové (29) včera čněly nad panoramatem stověžaté metropole.

Siniaková spolu s Marií Bouzkovou (26), Sárou Bejlek (19) a nadějnými sestrami Alenou (17) a Janou (15) Kovačkovými na vyhlídkové terase obchodního domu Máj symbolicky odpinkly start podniku WTA ve Stromovce. Hlavní soutěž na kurtech Sparty začíná v pondělí. Hvězdy zazářily při pár výměnách na speciálním kurtu na střeše pod zamračenou oblohou.

Jako svého času Federer s Aggasim na 210 metrů vysokém mrakodrapu v Dubaji! Deblová královna Katka má překvapivě na domácím turnaji nejvíc výher v singlu, přitom na triumf ještě nedosáhla. Tak co letos? „Budu se snažit, aby to klaplo. Těším se, že si turnaj v domácím prostředí užiju,“ řekla Siniaková, která vzala raketu do ruky poprvé od vítězství s Nizozemcem Verbeekem na trávě v All England Clubu v Londýně.

Dilema královny Katky: Kam s ní?

Nerudovskou otázku musí řešit majitelka jedenácti grandslamových trofejí. Kateřina Siniaková si nechala od fanoušků poradit, kam s pohárem pro šampionky wimbledonské smíšené čtyřhry.

„Tipy na místo?“ vyzvala zlatá medailistka z olympijského mixu na Instagramu. „Ještě jsem to neprojížděla, tak doufám, že tam bude něco zajímavého,” odpověděla deblová specialistka Katka na dotaz Blesku s tím, že desítka blyštivých pohárů není někde v krabici v komoře. „Mám je doma vystavené.“