Lyžovat se učil po třicítce, teď je na MS. Influencer z JAR spojuje ostatní

Lyžařská smetánka skandinávských favoritů, ale i česká družina se teprve na perný start MS v klasickém lyžování chystá. Sprint volně je na program ve čtvrtek. Jenže už ve středu závodníci z exotických zemí zkusí štěstí v kvalifikaci na 7,5 km klasicky. Fotbalovou terminologií je to takové předkolo. Jen ti nejlepší se pak skutečně poměří s Nory a spol. na trati. Mezi nadšenci a poloprofesionály je i Jihoafričan Matthew Smith. Naučil se lyžovat až po třicítce díky kolegovi z Mexika. Má norskou partnerku a kvůli lyžím se do Skandinávie i přestěhoval. Teď si plní sen startem na MS.

Takový příběh se jen tak nevidí. Smith nikdy nebyl peciválem. Sport mu není cizí, vždyť jeho vášní byl dlouho například triatlon. Dokonce absolvoval i slovutného Ironmana. „Byl jsem takový elitní amatér. Ironmana jsem zvládl pod deset hodin,“ směje se.

Pozitivní nálada ho předchází. Lyže pořádně nazul na nohy až po třicítce, kdy ho s běžkami seznámil mexický kamarád jeho snoubenky. Dnes je mu 34 let a za svou láskou se do Norska přestěhoval. Není tím myšleno jen lyžování, ale také jeho norská partnerka Cecilie.

Allan Rodriguez Corona už v té době Mexiko reprezentoval na několika velkých akcích. „Velmi mě inspiroval. Pomyslel jsem si, proč bych nemohl podobně reprezentovat Jihoafrickou republiku?“ Vzpomínal Smith.

Sám sebe označuje za skiinfluencera

Nyní Jihoafričan budí pozornost téměř všude. Svou barevnou národní kombinézu si pro světový šampionát navrhoval sám, a kdybyste se náhodou v Trondheimu objevili, skoro bezpečně ho poznáte, že má kromě hůlek v rukou také mobil. Sám sebe totiž označuje za skiinfluencera.

Na sociálních sítích se snaží přiblížit tento, pro nás běžný sport, lidem, pro které je aktivní lyžování podobným sci-fi příběhem jako pro našince třeba surfování na Vltavě. V jeho příspěvcích se objevila taková jména jako Petter Northug, Didrik Tönseth či Federico Pellegrino.

Na Instagramu má videa i se svým mexickým mentorem Allanem. Ten rovněž ve středu odpoledne pojede kvalifikační závod na 7,5 kilometru. A bude to řežba. Jen deset nejlepších se kvalifikuje do hlavního závodu na 10 kilometrů klasicky intervalovým startem, který je na programu v Trondheimu 4. března. Kvalifikace se kromě Smithe a Corony zúčastní dalších 88 závodníků ze zemí, jako jsou Libanon, Haiti, Bolívie, Mongolsko či Indie.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený MATT c SMITH (@mattcsmith_)

Smith se právě tyto malé země z hlediska lyžování snaží propojit. Většina takových závodníků si lyžování financuje sama. Navzájem si tak na startu mistrovských závodů pomáhají se servisem a existuje mezi nimi výjimečná jednota. Na Whatsapp mají skupinu sportovců ze 47 zemí světa. Navzájem si radí, podporují a fandí si.

Díky této platformě si Matt vyrazil zatrénovat s reprezentací Saúdské Arábie na olympijské tratě do Itálie. Připojili se i závodníci z Indie a Trinidadu a Tobago. „Spojilo nás to, protože jsme se poznali díky naší lásce pro lyžování,“ mínil Smith.

Smithova aktivita neunikla ani dalším velkým jménům. „Je vzrušující, že se někdo takhle snaží a chce si to zkusit na MS. Naučit se lyžovat až v dospělosti na nějaké úrovni je velmi těžké. Člověku chybí léta lyžařského citu. Zatímco ostatní se teprve chystají na závody, pro ně je kvalifikace vrchol šampionátu. Jsou skvělí,“ nechal se slyšet bývalý trenér Daria Cologni a expert norské televize Fredrik Aukland.

Smithe kromě středeční kvalifikace na desítku klasicky čeká také o den později kvalifikace sprintu volně. Kvalitativně je každopádně nějaký výraznější výsledek utopie. Když se Smith účastnil posledního italského šampionátu jako host v závodě na 10 kilometrů, ze 43 závodníků obsadil 40. místo s mankem téměř deseti minut na italského reprezentanta Davida Graze.

„Člověk musí být ochoten dorazit klidně poslední, jestli toho chce být součástí,“ řekl Smith s tím, že světovým šampionátem jeho sny nekončí. Rád by se dostal také na olympiádu do Itálie. Byl by teprve druhým jihoafrickým běžcem na lyžích, kterému by se to povedlo. V letech 2006 a 2010 Jihoafrickou republiku reprezentoval Oliver Kraas.