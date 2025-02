Početná rodina bývalého hokejisty Saláka: Útěk do Afriky!

Do Česka se vrací zima, což možná lidi vyhlížející jaro moc nepotěší, ale famílie někdejšího hokejového reprezentanta Alexandra Saláka na to vyzrála! Bývalý brankář Sparty nebo Petrohradu si spolu s manželkou Míšou a šesti dětmi zabalil kufry a vyrazil na dovolenou za příjemnějším počasím.

Některým rodičům se orosí čelo už jen při pomyšlení na to, že je s dětmi čeká cestování po Evropě. Ale kdepak Alexander Salák a jeho žena! Rodiče šesti dětí se nebojí ani delších cest. Ostatně, v období jarních prázdnin si spolu se svými ratolestmi zabalili zavazadla a vyrazili až do daleké Afriky! Fanouškům se ohlásili z Kapského města, ale jak se zdá, tam jejich cesta rozhodně nekončí...

„Tak jsme si zhruba tak půl roku mysleli, že letíme na měsíc na Kostariku, až jsme z toho všeho odletěli do Afriky,“ vyprávěla Salákova žena na sociálních sítích. „Tohle naše spontánní cestování miluju. O JARu a okolním státech jsem nikdy nic nezjišťovala a vlastně ani nebyly na našem bucket listu... a pak jsme takhle kupovali ty letenky na Kostariku a Saša říká, že se mu vlastně tak daleko s malýma dětma letět nechce, jestli nenajdeme jinou destinaci, blíž,“ nastínila, jak plány na dobrodružnou výpravu vznikaly.

„No.. a nakonec z toho je cesta po jižní Africe. Proč to nakonec nevzít ještě dál a horší cestou!“ smála se manželka strakonického rodáka. „Vůbec jsem netušila, co od jižní Afriky čekat, ale strašně jsem se těšila. Jsme tu první den a jsem nadšená. První zastávka Kapské město, dospat jedenáctihodinový let skoro bez spánku, a zítra vyrazit za dobrodružstvím. Čeká nás ještě pět přeletů a moje cestovatelská duše jásá,“ radovala blondýnka, která s odstupem několika dní sdílela fotky z letiště, kam se rodina vydala kvůli přeletu jinam.

Ještě předtím se ale její manžel Saša stihl pořádně připéct. „Jen debil si vezme tílko na Stolovou horu. Chybí k tomu už jen opálené ponožky,“ nadával bývalý brankář u obrázku, ze kterého je zřejmé, že následujících pár nocí muselo být pořádně bolestivých...