Sparta propadla v Kazachstánu a trenér Priske má hlavu jako balón: Topí se v bahně

Proč domácí válcovali sparťany nasazením a nadšením? Copak jeho borci nemají dost zarputilosti a odhodlání ani po OSMI soutěžních zápasech bez výhry?! „Aktobe chtělo víc,“ přiznal Priske.

přiznal Priske. Proč je defenzíva tak chatrná? V Jablonci školácky chyboval gólman Vindahl, v Aktobe Cobbaut. Vzadu to ale hořelo hned při několika útocích nadšených Aktobanů.

Proč nedává Sparta ani naprosto jasné šance? Na bahně v Kazachstánu to předvedli Rrahmani a Kuchta. Domácí trefili mezi tyče třikrát a dali dva góly.

Co s tím bleskově udělat? Zítra čeká Spartu Boleslav a ve čtvrtek odveta proti Aktobe. Jeho hráčům nejspíš slíbí za postup metál i sám prezident.