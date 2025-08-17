Tomášek před bojem o NHL: Respekt z McDavida musím setřást. Těžší to bude pro paní
Být připravený na všechno. To je hlavní motto útočníka Davida Tomáška (29) před sezonou, kterou zahájí v kempu Edmonton Oilers. V polovině srpna poskytl deníku Sport a webu iSport rozhovor. Otevřeně v něm popisuje procesy, které mu běží hlavou, než si poprvé potřese rukou s Connorem McDavidem nebo Leonem Draisaitlem. Sám nečeká vítání s famfárami. „Můžete mít jméno v Evropě, ale v NHL to nic neznamená,“ říká mistr světa z Prahy 2024.
V Kanadě přebýval naposledy ještě jako junior. Hokejová kariéra pak Davida Tomáška vedla přes Finsko, Rusko a Švédsko, na život v cizině si zvykl. Přesto ho v 29 letech čeká přelomová změna a ultimátní cíl jménem NHL. „Není to tak, že bych byl starý hráč,“ zasmál se úderný centr. „Pro paní to ale bude složitější,“ přiznal zároveň. Proč? Nejen to vysvětlil v exkluzivním rozhovoru po tréninku v Říčanech, kde jezdil po ledě s dalšími krajany působícími v zámořských soutěžích.
Koncem července se v Česku objevil generální manažer Oilers Stan Bowman, váš nový šéf. Přijel podpořit svou dceru na hokejový turnaj. Potkali jste se?
„Krátce jsme se pozdravili. Nic velkého. Spíš se mě ptal, jak jde léto, jestli jsem zdravý, nic víc.“
Co jste odpovídal?
„Léto bylo samozřejmě dlouhé, ale vcelku dobré. Začal jsem s přípravou poměrně brzy, podle toho, co mi tělo dovolilo, dal jsem si jen krátkou pauzu. Teď mám za sebou nějakých třináct týdnů v pražské Prismě (Prisma Institut pro suchou přípravu). V poslední době byly víc ledy, v srpnu už jsou potřeba. V Říčanech je dobré zázemí a slušné tempo. Přece jen trénujeme s kluky z NHL.“
Vyhlížíte štaci v Edmontonu s napětím?
„Těším se moc. Trocha očekávání, i když vlastně moc nevím, co čekat. Kluci mi něco povídají, věřím, že to bude skvělá zkušenost.“