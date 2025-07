Vstoupit do diskuse (

PŘÍMO Z KAZACHSTÁNU | Drhlo to. Byť v bahně, na rozmáčeném terénu. Sparta si zkomplikovala cestu z druhého předkola Konferenční ligy, ve čtvrtek v prvním utkání v kazachstánském Aktobe prohrála 1:2. Stále ji srážejí chyby v defenzivě a neefektivita v zakončení. „Jsem zklamaný z výsledku i výkonu hráčů. Mají rozhodně navíc,“ zdůraznil trenér Brian Priske.

V tradičním kolečku dominovaly ustarané a utrápené výrazy. Sparťany po výbuchu v Aktobe vyprovázel z hrací plochy pískot. Ale ne ze sektoru hostů, kam dorazila zhruba dvacítka fanoušků z Česka. To vyprodaný stadion dával účastníkovi Ligy mistrů z minulé sezony najevo, kdo líp nakročil k postupu do dalšího předkola Konferenční ligy.

„Bylo špatně hned několik věcí. Chyběla nám disciplína a struktura hry,“ prohodil trenér Brian Priske. „V zápase mi chyběly emoce. Tlak ve Spartě je velký, to je jasné. Musíme znovu ochutnat vítězství, nebát se prohrát, být hladoví. Když prohrajeme, potřebujeme vidět v hráčích aspoň oheň, vášeň. Soupeř chtěl možná vyhrát víc než my,“ pokračoval dánský kouč.

Určitě není na místě tvrdit, že šance na vyřazení kazachstánského soka je mizivá. Není, protože šance na postup do dalšího předkola oživil Veljko Birmančevič, který v závěru utkání proměnil pokutový kop. Byť byl velmi sporný, zákrok na Victora Olatunjiho nebyl intenzivní.

„Do odvety je to jednoduché, musíme vyhrát,“ konstatoval Priske. „Je potřeba zlepšit hodně věcí. Ve hře stále děláme chyby, ale ty budou v každém zápase. Snad se z toho poučíme. Je třeba zregenerovat, zvládnout víkendový zápas a nastoupit do odvety úplně jinak,“ líčil kapitán Lukáš Haraslín v rozhovoru pro Nova Sport.

Rozmáčené hřiště

Nešlo o velkou zábavu. Atraktivitu zápasu ovlivnil silný liják, který spustil hodinu před výkopem. A byl vytrvalý. Provazy vody prosakovaly skrz plechovou střechu na tribunách vyprodaného stadionu, na betonových schodech se vytvořily kaluže. Stejně tak na hrací ploše.

Nejprve na krajích hřiště, které se z výšky z novinářských míst viditelně leskly. A první kombinace sparťanů ukázaly, že stejný problém nastal také kolem středového kruhu. Balon nepříjemně zpomaloval, odskakoval, a když si Albion Rrahmani, útočník hostů, sešel níž pro přihrávku, dostal sprchu. Rozhodně nešlo o ojedinělý případ.

„Bylo to pro obě strany stejné, nebudeme se na to vymlouvat. Vytvořili jsme si i tak dobré šance,“ poznamenal Haraslín.

Hrozila však také minela v podání stoperského tria, které naskočilo ve složení Emmanuel Uchenna, Adam Ševínský a Elias Cobbaut. První z nich v prvním poločase uklouzl v kritický moment, který protentokrát skončil pouze rohovým kopem. Průšvih přišel po půlhodině hry.

Bogdan Vatajelu, bývalý sparťan, odcentroval z levé strany do vápna. Rumunský záložník dostal příliš prostoru od dvojice Angelo Preciado a Jan Kuchta, který odehrál zápas na pozici desítky. Chyboval také Cobbaut, jenž nenabral nabíhajícího Daniela Sosaha. Druhý gól přidal Oralchan Omirtajev v 83. minutě po brejku, kdy ho nechytali Matěj Ryneš s Preciadem.

Pokud Priske, staronový kouč, měl po minulé zpackané sezoně postavit na nohy letenskou defenzivu, má před sebou stále hodně práce. Sparta ani napodruhé po rozjezdu soutěžního ročníku neudržela čisté konto. Peter Vindahl chytil v závěru první půle střelu zblízka, Uchenna chyboval při snadných situacích, mezi obranným valem a trojzubcem nahoře vznikaly velké díry.

Vedoucí gól Aktobe rozpoutal na ne úplně moderním stadionu s kapacitou přes třináct tisíc diváků bouři a současně nepřátelskou atmosféru. Tribuny pískaly a bučely při každém zákroku sparťanů. Do toho se přidal Priske, jenž v první půli emotivně vyletěl z lavičky až na trávník a uviděl žlutou kartu. Rozzlobil ho zákrok na Preciada.

Přitom sparťané začali svižně, kombinačně, odvážně. Těžili ze spolupráce na levé straně mezi Haraslínem a Martinem Suchomelem. Druhý z nich nahradil Jaroslava Zeleného, který chyběl kvůli zdravotním problémům, byť den před utkání absolvoval trénink.

Rrahmani špatně trefil míč po Suchomelově dobré přihrávce na malé vápno, balon zůstal stát v kaluži. Kuchta selhal v podobné situaci, jako by zakončoval s laxností. Haraslínovu tvrdou střelu vyrazil gólman Andrei Vlad. Slovenský reprezentant ve druhé půli trefil břevno, což byla snad jediná větší příležitost po obdrženém gólu.

„Doplatili jsme na to, co v Jablonci. Nevyužili jsme šance a vzápětí inkasovali laciné góly. Musíme zlepšit koncovku. Věřím, že to zlomíme hned v dalším zápase,“ podotkl Haraslín.

Sparta nebyla schopna zvýšit tempo, překvapit, být kreativní, i když déšť v průběhu utkání ustal. Mužstvo nenakopla ani střídání. Za týden je čeká další náročná zkouška, start ale určitě není dobrý.