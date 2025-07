Naděje na záchranu Dahlmeierové (31) se tenčí: Manévry na obávané hoře! Nedaleko tragédie Kolouchové

Celý biatlonový svět se modlí! Královnu tohoto sportu Lauru Dahlmeierovou (31) v pondělí smetla v Pákistánu kamenná lavina při výstupu na vrchol Laila Peak. Záchranáři se k ní snaží už desítky hodin dostat, situaci ale komplikuje riziko dalších sesuvů, neprostupný terén a tma. Naděje, že by ji ještě mohli najít živou se přitom každou minutou zmenšuje.

Bývalá německá biatlonistka Laura Dahlmeierová (31) se po konci kariéry v roce 2019 začala věnovat jiným aktivitám, zejména vysokohorským expedicím. Stala se zní certifikovaná průvodkyně a nasbírala mnoho zkušeností při výstupech. Jedním z nejhodnotnějších výkonů se stal loňský úspěch na Ama Dablam (6812 m. n. n.). I s návratem jí cesta zabrala jen 12 hodin, jednu minutu a 11 vteřin. Žádná žena před ní takového času nedosáhla.

Himaláje letos Laura vyměnila za pákistánský Karákóram. S parťačkou Marinou Kraussovou si zvolily za cíl další šestitisícovky. 2. července přistály ve Skardu, což je město, z kterého se vyráží i na K2 či Nanga Parbat. Pro svou výpravu si vybraly místní agenturu Shipton, která je přivítala obřím transparentem. Laura s Marinou byly jedinými ženami ve skupině.

O šet dnů později pak obě stanuly na vrcholu Trango Towers (6286 m.n.m) a odtud zamířily na Laila Peak, horu tyčící se k nebi do výšky 6096 metrů. Od obávané Nanga Parbat, na níž začátkem července zemřela česká horolezkyně Klára Kolouchová (†46), ji dělí vzdušných 19 kilometrů. Kamenná špice »Laily« má zvláštní tvar a z dálky nahání strach. Vypadá jako střep, kterým se pohoří snaží probodnout nebe. Z jedné strany je navátý sníh a hrozí zde laviny. Druhou stranu tvoří téměř kolmá stěna vyžadující obří zkušenosti.

Když se obě Němky v pondělí dostaly do výšky 5700 metrů, zastihla je kamenná lavina. Kraussová ji přežila bez úhony, ale Dahlmeierovou sesuv zasáhl. Vyděšená Marina okamžitě přivolala pomoc, vzhledem k výšce i podmínkám na místě se ale nad zraněnou exbiatlonistku dostal záchranný vrtulník až následující den ráno. Záchranáři dokázali pouze potvrdit, že lokalizovali tělo, které ale nejevilo známky života.

„Minimálně je velmi vážně zraněná,“ informovali blízcí Dahlmeierové v prohlášení. K Lauře se bohužel nikomu nepodařilo sestoupit ani během úterý. Večer pak bylo jasné, že pokud biatlonistka žije, bude muset přečkat další noc. Záchranná operace musela být totiž pro tmu přerušena. „Mluvčí místního úřadu pro cestovní ruch informoval o tomto kroku německou tiskovou agenturu ještě ten večer místního času. Pátrání bude pokračovat následující ráno," informoval Bild.

Naděje rodiny a přátel Dahlmeierové se začaly upínat také k přítomnosti světoznámého horolezce Thomase Hubera, který napsal předmluvu k Lauřině knize a náhodou se v té době v oblasti pohyboval. I on se zapojil do záchranné akce a pomohl dostat do bezpečí zdrcenou Marinu. Samotné biatlonové královně ale ani on zatím pomoci nedokázal.