Chorý dle řádu „napadl“ Heču, omluvil se. Jaký trest mu hrozí? Reaguje i Slavia

Přečin slávistického obra, dle Disciplinárního řádu Fotbalové asociace ČR, spadá pod paragraf 48: Tělesné napadení.

A jde o to, podle kterého odstavce bude disciplinární komisí klasifikován. Pokud to bude podle prvního odstavce, v něm se doslovně praví toto: „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, kopnutím, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.“

To by byl pro Chorého i Slavii ještě ten lepší případ. Pokud by se totiž disciplinárka rozhodla využít odstavce třetího, může být trest ještě tvrdší. Ve třetím odstavci se totiž mluví o "udeřením zvlášť hrubým způsobem" a tam je sazba od 3 týdnů až do šesti měsíců.

V Chorého případě je klíčové slovo „udeřením“. To přesně dvoumetrový chasník udělal – na zemi udeřil protihráče. Teď jde jen o to, zda disciplinární komise posoudí zákrok za prosté nebo zvlášť hrubé udeření. Rozhodčí Všetečka každopádně v televizním rozhovoru potvrdil, že situaci posoudil jako hrubé nesportovní chování.

Tomáš Chorý, navzdory své sporné pověsti, má před zasedáním komise jednu výhodu – není recidivistou. V lize účinkuje jedenáctou sezonu, proti Slovácku odehrál zápas číslo 242, předtím nikdy neviděl červenou kartu. Až teď. Byť ještě v dresu Plzně unikl na podzim 2022 vyloučení po tvrdé "hlavičce" Sörensenovi - komise rozhodčích pak označila neudělení červené karty za chybu.

Z druhé strany, úder nyní Chorý vedl jednoznačně úmyslně, navíc zasáhl nejcitlivější partie těla, což může hrát roli v uložení výše trestu. Komise rovněž může zvažovat i míru pokání. Tomáš Chorý se prostřednictvím sociálních sítí klubu po utkání Milanu Hečovi omluvil.

V pondělí odpoledne vydala vyjádření i Slavia, která za incident přijala odpovědnost. „Budeme respektovat rozhodnutí Disciplinární komise LFA v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijmeme také vlastní klubové opatření. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu,“ napsali Pražané.

Trest může disciplinární komise vynést už ve čtvrtek, ale i později, protože Chorý má za vyloučení automaticky zastavenou činnost.