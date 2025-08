SESTŘIH: Slovácko - Slavia 0:1. Utrápená výhra mistra, Chorého zkrat za červenou

Do poslední sekundy byl duel, papírově nerovný, otevřený. Po nepřehledné situaci v šestnáctce hostů, kam v závěru naběhl rovněž brankář Milan Heča, nařídil sudí Jan Všetečka pokutový kop. Bránící útočník Tomáš Chorý totiž na zemi praštil gólmana pěstí do citlivých míst.

Následovala červená karta (útočníkova první v lize) a mimořádná šance pro outsidera, aby urval hodnotný a překvapivý bod. Nepovedlo se. „Fotbal nebyl dobrý, emocí tam bylo přespříliš,“ přiznal Jindřich Trpišovský.

Za hrdinu okamžiku nebyl záložník Daníček, platící za dlouhodobě nejlepšího střelce „desítek“ v celé Chance Lize. Všechny pocty pro sebe jeho protivník urval Jindřich Staněk, jenž správně odhadl let míče a nepovedenou střelu nadvakrát ukryl v náručí. Smolař Daníček okamžitě klesl na penaltovém puntíku na kolena, pak padl na záda a držel se za hlavu.

Vzápětí sudí neatraktivní střet ukončil a zkušeného záložníka jeho parťáci konejšili. „Zápas neměl kvalitu,“ přiznal Trpišovský, jenž se stal koučem s nejvíce vyhranými duely v nejvyšší soutěži. „Byl to test odolnosti, z fotbalu není co hodnotit,“ dodal.

Vítězný a jediný gól nakonec patřil střídajícímu Ivanu Schranzovi, který dostal první minuty v sezoně. A hned se stal spasitelem svého celku. Slovenský reprezentant dvacet minut před koncem úspěšnou hlavičkou vysvobodil šampiona z bezbrankového vězení. Triumf 1:0 bolel, výsledek předčil výkon.

Domácí až do sté minuty netrefili bránu. I tak byli blizoučko od zisku bodu. Slavii opakovaně lapali do defenzivní pasti, brali jí vzduch. Kouč Jan Kameník dokázal, že slabší mužstvo umí takticky nachystat na obra a eliminovat jeho zbraně. Spása přišla až ve druhé půli z lavičky, hlavně nástup dua David Moses-Schranz strnulé hře prospěl.

Tohle ovšem nebyla Slavia v mistrovské fazoně. První poločas byl ze strany „sešívaných“ chabý, bez ofenzivní invence, přesnosti a v intenzitě, které soupeřovi borci bez problémů stačili. Domácí přitom vyrukovali na favorita bez klasického útočníka. Trenér chtěl něčím překvapit, takže poslal kmitat na hrot křídla Milana Petrželu a Patrika Blahúta. Ani oni však nevystřelili za pětačtyřicet minut na bránu. Nedokázal to žádný z aktérů utkání, od něhož se čekala větší zábava.

Kvalitu měli doručit hlavně Trpišovského svěřenci, jenže ti nejsou na startu sezony v topu. Postrádají lehkost, dynamiku, kvalitu na balonu. Střed hřiště v podstatě neexistoval, i proto kouč poslal do druhé půle Mosese místo nevýrazného Michala Sadílka. Právě nigerijský mladík hru hostů rozpumpoval a rozběhal. Dostal se i do dvou zakončení. Největší šanci však zazdil další novic Schranz, který zblízka trefil Hečovy nohy.

Nakonec to byl on, kdo rozhodl. V 69. minutě zblízka uklidil hlavou do sítě Kušejův ideální centr do malého vápna. Rozpaky nicméně zůstaly. Slavia má při rozjezdu sezony na čem dělat, o čem přemýšlet. Mimo jiné o tom, co dál s hrubiánem Chorým, jehož totální zkrat bude bolet hráče i klub. Dá se očekávat, že elitní útočník obdrží trest na více zápasů. „Bude to oslabení,“ věděl Trpišovský, jenž se (zatím) blíže nechtěl útočníkovým úletem zabývat.