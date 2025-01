První kilometry Hamiltona ve Ferrari: splněný sen i nadšení fanoušci

Dávné dětské tužby a přání si může odškrtnout, to nejlepší ho ale teprve čeká. Lewis Hamilton poprvé nasedl do monopostu Ferrari, s nímž se prohnal před zraky několika stovek zvědavých fanoušků na soukromém testovacím okruhu ve Fioranu. Sedminásobný mistr světa se oficiálně upsal italské stáji už v minulém roce, smlouva však začala platit až s počátkem ledna 2025. „Existují dny, u kterých víte, že si je budete navždy pamatovat. Takový den nastal, když jsem se tady objevil poprvé jako jezdec Ferrari,“ rozplýval se Hamilton.

Čerstvě čtyřicetiletý britský pilot téměř přesně před rokem překvapil s oznámením o přesunu do Ferrari, kam zamířil po dvanácti letech strávených v Mercedesu. Poprvé se v červených barvách odfotil zkraje týdne, následně se pozdravil s novými spolupracovníky a ve středu už vyrazil vstříc prvním kilometrům. Nemohli u toho chybět ani Hamiltonovi příznivci.

„Tady prostě chcete být,“ hlásil pro RacingNews365 jeden z italských fanoušků. „Museli jsme odjet brzy, protože jsme věděli, že to bude strašně nabité. Všechno to stálo za to, Lewis nám zamával. Pro nás Italy je to historický okamžik a já u něj chtěl být. Všichni věříme v titul, ale jestli to je reálné? Uvidíme až v průběhu sezóny. Teď je hlavní si užívat fakt, že za nás jezdí fenomén.“ Hamilton nasedl do modelu ferrari z roku 2023, poněvadž testování vozů s novinkami pro nadcházející sezonu ještě povoleno není. Závodní premiéru si odbude až v polovině března při Velké ceně Austrálie.

V ikonickém týmu se pokusí zapsat do historie. Pokud by se znovu vyšplhal na nejvyšší stupínek, stal by se vůbec prvním jezdcem v historii formule 1 s osmi tituly světového šampiona. Překonal by i německého hegemona Michaela Schumachera, jenž v kariéře rovněž slavil sedmkrát. „Měl jsem to štěstí, že jsem už dosáhl věcí, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že jsou možné. Část mého já se ale vždy držela snu o závodění v červeném. Nemohl jsem být šťastnější, když jsem si teď svůj sen splnil. Začínáme novou éru a já se už nemůžu dočkat, až uvidím, jaký příběh spolu napíšeme,“ burcoval Brit.

Hamilton by rád zastavil nadvládu nizozemského pilota Maxe Verstappena, jenž vyhrál mistrovství světa F1 čtyřikrát v řadě. K vysněnému cíli by mu měl pomoct podstatně lepší vůz, Ferrari totiž skončilo v minulé sezoně v Poháru konstruktérů druhé. S týmovými body legendě vypomůže Monačan Charles Leclerc, jehož bývalý parťák Carlos Sainz podepsal ve Williamsu.