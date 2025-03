TV komentátoři F1: Nejvyrovnanější sezona v historii. Vyhraje Hamilton, říká Král. Eisele nesouhlasí

Opravdu nás čeká nejzajímavější sezona formule 1?

Eisele: „Je před námi spousta událostí a bude rozhodně napínavější než ta předcházející. Je tady Lewis Hamilton ve Ferrari, Liam Lawson v Red Bullu. Jak se ukáže šest nováčků, mezi nimi především tolik sledovaný Kimi Antonelli? A kdo získá titul mistra světa, Lando Norris, nebo Oscar Piastri? Zůstane Max Verstappen u Red Bullu a jak se projeví geniální konstruktér Adrian Newey u Aston Martinu? Dělal jsem si soukromý přehled a vychází mi minimálně patnáct mikropříběhů. Stačí si dát velký popcorn, usednout k televizní obrazovce a bude se na co dívat.“

Kdo se popere o titul mistra světa?

Eisele: „Máme po testech, které nenapověděly tolik, jak jsme možná očekávali. Rozhodně nepřišla nějaká převratná novinka, která by zaujala. Boj o titul v Poháru konstruktérů svedou týmy Ferrari a McLaren. Mají vyrovnané jezdecké dvojice a jsou na tom se svými vozy technologicky nejlépe.“

Budou mít větší problémy ukočírovat své jezdce u McLarenu, nebo u Ferrari?

Eisele: „Nezávidím Fredovi Vasseurovi u Ferrari ani Andreu Stellovi u McLarenu. Budou to mít oba extrémně těžké. Každopádně bude důležité chytit začátek sezony, kde se hodně rozhoduje. Když se hned na začátku vychýlí miska vah na jednu stranu, stává se ten druhý nervóznější nebo podrážděnější na všechny situace, které v týmu a závodech nastanou. Navíc být lovcem a stahovat ztrátu ve vyrovnané špičce rozhodně není snadné.“

Král: „Jednoznačně v McLarenu. U Ferrari to bude víc o výsledcích, a to bude jasné hned od první kvalifikace úvodního závodu v Austrálii. Fred Vasseur nepotřebuje nic vymýšlet, má u obou jezdců přirozenou autoritu. Leclerc i Hamilton ho dobře znají z doby, kdy byl jejich šéfem v týmu ART v nižších formulových sériích. Navíc oba piloti Ferrari mají k sobě přirozenou autoritu, což se o pilotech McLarenu rozhodně říci nedá. Norris s Piastrim k sobě žádnou úctu nemají. Půjdou si tvrdě po krku. Chtějí vyhrát za každou cenu, a podle toho se budou chovat. Navíc u Ferrari existuje ještě jedna zvláštní situace. Leclerc nebude chtít ubližovat Hamiltonovi a naopak ani on jemu. Oba jsou totiž mezi fanoušky toho druhého extrémně oblíbeni.“

Eisele: „Všechno vyřeší stopky a je jasné, že Leclerc s Hamiltonem nebudou jezdit stejné časy. Mám pocit, že ten, který bude v první fázi chvíli lepší, toho druhého naprosto zničí. Nebude to totiž tak, že jen oni budou bojovat o titul mistra světa. Takže najednou přijde propad a ten druhý z dvojice se rozsype psychicky.“

Král: „Pokud budou oba v boji o titul mistra světa a jeden z nich ho získá, ten druhý u Ferrari skončí.“

Zvládne Lawson s jedenácti odjetými závody dominanci čtyřnásobného mistra světa Verstappena v týmu Red Bull?

Král: „Člověk od něj nic převratného neočekává, jenomže problém je, jak dlouho to může zvládat a jezdit v jeho stínu. Existuje velmi malá pravděpodobnost, že by se dokázal dostat na jeho úroveň, přestože je to velmi slušný a šikovný pilot. Ovšem jezdit jako Verstappen v Red Bullu je téměř nereálné.“

Může sehrát roli technická kondice auta?

Král: „Samozřejmě jedna věc je, když má člověk dominantní auto a může vyhrávat. A druhá věc je, kdy může Red Bull spadnout na chvost nejlepších týmů. Když budou vozy dojíždět na šestých až osmých místech, tlak se extrémně vystupňuje na Verstappena. Jak moc dobře víme, dokáže i se špatným autem zajet rychle. Pro Lawsona bude situace u Red Bullu mnohem větší výzva, protože dostat z monopostu maximum je první krok a dostat ze špatného monopostu maximum je ještě ten druhý. A stupňující se tlak bude brutální. Ve druhé polovině sezony bude muset být relativně blízko Verstappena a odvádět slušné výkony. Nebo se může klidně stát, že se rozsype a může z toho být propadák jako u všech jeho předchůdců kolem Maxe.“

Eisele: „Lawson navíc pojede v úvodu sezony na neznámých tratích, na kterých dosud nestartoval. Má za sebou jedenáct závodů a buďme upřímní: některé mu vyšly dost dobře, ale v některých byl celkem neviditelný. Nesmí mít ambice jako Gasly nebo Pérez, kteří měli pocit, že jsou schopni porážet Verstappena.“

Kdo z nováčků se nejlépe prosadí?