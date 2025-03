Hamilton před premiérou ve Ferrari: Tlak zvenčí pro mě neexistuje

Patrně nejsledovanější motorsportová sága posledních let zapíše už o víkendu první kapitolu. Sedminásobného šampiona formule 1 Lewise Hamiltona čeká ostrý závodní debut v červeném voze Ferrari. „Určitě si nemyslím, že to bude snadné, tíhu okamžiku ale necítím. Tlak zvenčí pro mě neexistuje. Naopak tlak vychází ze mě samého a také z toho, čeho chci dosáhnout,“ hlásí Brit před očekávanou premiérou při Velké ceně Austrálie (neděle, 5.00 SEČ).

Je to už více než rok, co se oficiálně upsal Ferrari. S koncem minulé sezony zamával Mercedesu, s nímž si dojel pro sedmé místo v celkovém pořadí. Po závěrečné Grand Prix v Abú Zabí se srdceryvně loučil, s dojemným vzkazem přispěchal i týmový šéf Toto Wolff.

V lednu se Hamilton poprvé hlásil u nového chlebodárce. Čerstvý čtyřicátník nejprve zavítal k domu zakladatele automobilky Enza Ferrariho, aby se nechal vyfotit před vozem Ferrari F40. O den později roztočil první kilometry na okruhu Fiorano poblíž hlavního střediska slavné italské značky. Další formality si Hamilton odbyl v následujících týdnech, koncem února pak absolvoval předzávodní testy v Bahrajnu. V prvním dni dojel třináctý, poté druhý a přípravnou část zakončil šestým místem. Všechna numera se teď mažou. Až první Grand Prix sezony ukáže, jak na tom jezdci jsou.

„Stále se učím v novém voze, který se dost liší od toho, na který jsem byl celou kariéru zvyklý. Výkon Ferrari je po letech v Mercedesu odlišný. Jiný pocit, jiné vibrace,“ popisuje matador před závodním víkendem. „Čím dříve dokážete podat výkon na nejvyšší úrovni, tím lépe, ale teď nevyhnutelně nastává přechodné období. Je potřeba si získat nějaký základ.“

Hamilton odšpuntuje v Austrálii svůj devatenáctý rok ve formuli 1, začal osmým místem v sobotní kvalifikaci. Předešlých dvanáct sezon odjezdil za Mercedes, kde oslavil šest mistrovských titulů. Po obrovské dominanci mezi lety 2014 až 2020 přišel výkonnostní propad. Vůz už zkrátka nebyl tak dobrý, aby konkuroval Red Bullu, McLarenu nebo právě Ferrari.

Sthl pozornost z Leclerca

I proto se šampion dohodl v Maranello. K ruce bude mít parťáka Charlese Leclerca, který se chystá na osmou sezonu v královně motorsportu. „Jeho pracovní morálka je skvělá, ona totiž není příliš odlišná od té mé. Je to do značné míry pan Ferrari, bude opravdu skvělé pracovat po jeho boku,“ lichotí Hamilton.

Komplimenty vrací i Leclerc: „Lewis k nám přichází jako legenda tohoto sportu. V tuto chvíli je na něj upřena mnohem větší pozornost než na mě, ale mně to naprosto vyhovuje. Chápu, že to takhle je.“

V závodech se ale ambiciózní piloti bratříčkovat nebudou. Oba chtějí sesadit z trůnu Maxe Verstappena, avšak týmovou jedničkou se může stát pouze jeden z nich. „Zatím je velmi brzy na to, abychom spekulovali, jak to celé bude,“ míní Hamilton. „Ještě jsme pořádně neviděli skutečné závodní tempo od všech pilotů. Některé týmy mohou svou hru i trochu skrývat,“ uvědomuje si legenda.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Myslím si, že určitě McLaren bude silný. Red Bull se s tím zatím podle tréninků možná trochu pere, ale u nich člověk nikdy neví. Zvlášť Maxe nepodceňujte,“ nabádá Hamilton. „Určitě budou v boji, ale také Mercedes vypadá silně.“

Byť i na čtyřnásobného mistra světa Verstappena klade veřejnost obrovský tlak, hlavní pozornost teď směřuje k Hamiltonovi. Britská superstar se v případě zisku dalšího titulu definitivně osamostatní na čele historických tabulek, v takovém případě by s osmi poháry předstihla Němce Michaela Schumachera. „Bylo by to krásné,“ zasní se rodák ze Stevenage.

Hamilton se zároveň může stát prvním pilotem od roku 1966, který by po čtyřicátých narozeninách oslavil titul. Takový kousek se naposledy povedl Australanovi Jacku Brabhamovi.

Historická tabulka mistrů světa formule 1

Jezdec Národnost Počet titulů Michael Schumacher Německo 7 Lewis Hamilton Spojené království 7 Juan Manuel Fangio Argentina 5 Alain Prost Francie 4 Sebastian Vettel Německo 4 Max Verstappen Nizozemsko 4

Sezony Lewise Hamiltona v F1

Rok / Tým / Umístění

2007 McLaren 2.

2008 McLaren 1.

2009 McLaren 5.

2010 McLaren 4.

2011 McLaren 5.

2012 McLaren 4.

2013 Mercedes 4.

2014 Mercedes 1.

2015 Mercedes 1.

2016 Mercedes 2.

2017 Mercedes 1.

2018 Mercedes 1.

2019 Mercedes 1.

2020 Mercedes 1.

2021 Mercedes 2.

2022 Mercedes 6.

2023 Mercedes 3.

2024 Mercedes 7.

2025 Ferrari ???

Týmy a jezdci v sezoně 2025

McLaren - Lando Norris (Velká Británie), Oscar Piastri (Austrálie)

Ferrari - Charles Leclerc (Monako), Lewis Hamilton (Velká Británie)

Red Bull - Max Verstappen (Nizozemsko), Liam Lawson (Nový Zéland)

Mercedes - George Russell (Velká Británie), Andrea Kimi Antonelli (Itálie)

Aston Martin - Fernando Alonso (Španělsko), Lance Stroll (Kanada)

Alpine - Pierre Gasly (Francie), Jack Doohan (Austrálie)

Haas - Esteban Ocon (Francie), Oliver Bearman (Velká Británie)

Racing Bulls - Júki Cunoda (Japonsko), Isack Hadjar (Francie)

Williams - Alexander Albon (Thajsko), Carlos Sainz (Španělsko)

Kick Sauber - Nico Hülkenberg (Německo), Gabriel Bortoleto (Brazílie)