ONLINE: Slavia - Bilbao. Vybojují Pražané první letošní výhru v LM?

Analýza Bilbaa: „nešpanělský“ tým a největší šance na tři body. Je čas vypustit Kušeje? • Zdroj: isportTV
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním s Bilbaem
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Liga mistrů
Fotbalisté Slavie proti Bilbau bojují o první vítězství v letošní Lize mistrů. Duelem se semifinalistou minulého ročníku Evropské ligy vstupují v Edenu do druhé poloviny ligové fáze. Český šampion se možná bude muset obejít bez záložníka Christose Zafeirise, jehož start je podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského nejistý. Utkání, které začína ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Slavia v dosavadních čtyřech kolech získala dva body za remízy 2:2 s Bodö/Glimt a 0:0 v Bergamu. V minulém duelu Ligy mistrů doma podlehla Arsenalu 0:3. Bilbao má o bod více: prohrálo s Arsenalem, v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach.

Pražané budu usilovat o první vítězství v pohárech po jedenácti zápasech a dokonce po patnácti duelech v hlavní části Ligy mistrů. Mírným favoritem je podle bookmakerů navzdory aktuálnímu výsledkovému trápení španělský celek, který v jediném předchozím vzájemném souboji vloni vyhrál doma 1:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Inter Milán440011:112
4Manchester City431010:310
5Paris SG430114:59
6Newcastle430110:29
7Real43018:29
8Liverpool43019:49
9Galatasaray43018:69
10Tottenham42207:28
11Barcelona421112:77
12Chelsea42119:67
13Sporting42118:57
14Dortmund421113:117
15Karabach42118:77
16Atalanta42113:57
17Atlético420210:96
18Eindhoven41219:75
19Monaco 41214:65
20Pafos41212:55
21Leverkusen41216:105
22Club Brugge41128:104
23Frankfurt41127:114
24Neapol41124:94
25Marseille41036:53
26Juventus40317:83
27Bilbao41034:93
28Saint Gilloise41034:123
29Bodo/Glimt40225:82
30Slavia40222:82
31Olympiacos40222:92
32Villarreal40132:61
33FC Kodaň40134:121
34Kajrat40132:111
35Benfica40042:80
36Ajax40041:140
  • Osmifinále
  • Play-off

