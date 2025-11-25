Láska hokejisty Nečase se chlubí z Colorada: Barák za 130 milionů! Přeplatili i hvězdu NBA
To je naše nové hnízdečko! Přítelkyně hokejového esa z Colorada Martina Nečase (26) se fanouškům pochlubila, v jaké pohádce budou bydlet. „Ten barák má všechno!“ rozplývá se Nikola Mertlová (27).
V Denveru, kde tým Avalanche sídlí, vybírali z mnoha domů a tenhle byl zdaleka nejdražší. Bývala zpěvačka ovšem hned věděla, že je to ten pravý! „Byli jsme z něj úplně hotoví. Jsem zvědavá, jestli takovýhle pocit budu mít třeba u svatebních šatů. Že si je vezmete na sebe a víte, že tohle je ono,“ dojala se plavovláska.
Extrémní láska
Aby ne, vždyť když za Martinem přijela do zámoří poprvé, tísnili se během covidu v jednopokojovém bytě v Raleigh, kde »Neči« hrál za Carolinu. Teď po přestupu do Colorada si český útočník vymodlil osmiletou smlouvu na dvě miliardy korun. A odpovídá tomu také jeho nový »bejvák«!
Nachází se v luxusní čtvrti v širším centru Denveru. Má čtyři patra, všude se leskne mramor a z terasy lze pozorovat majestátní Skalisté hory. Samozřejmostí je pak velká zahrada s bazénem. „Někdo to stavěl s extrémní láskou,“ všimla si Nikola.
733 tisíc měsíčně
Přepych se pochopitelně odráží na ceně. Než realitní kanceláře inzerát stáhly, nabízely barák v přepočtu za 130 milionů Kč! „O dům měl ale zájem ještě jeden hráč NBA,“ tvrdí »Nykki« s tím, že onen basketbalista si ho chtěl pronajmout za 733 tisíc kaček měsíčně! „My jsme prostě doufali, že majitelé chtějí spíš velké peníze rovnou teď. A díky bohu to tak dopadlo,“ odfrkla si Nečasova múza.
JEJICH HNÍZDO LÁSKY
- lokace: Denver, Colorado, USA
- pozemek: 1161 m2
- zastavěnáplocha: 662 m2
- dispozice: 4 patra, 4 ložnice, 4 koupelny se záchodem, 2 separátní toalety, venkovní kuchyně, terasa, bazén, posilovna, 5 krbů, garáž pro 4 auta...
- cena: 130 milionů Kč
Takhle Nikola své fanoušky novým domem sama provedla: