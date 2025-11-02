Syn Salákových slavil narozeniny: Pyšná máma ukázala emotivní moment
Rodina je pro bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka a jeho manželku Míšu vším. A počet členů domácnosti to trochu potvrzuje. Nejstarší syn Frederick Salák oslavil 14. narozeniny a udělal věc, po které se Míša neubránila dojetí...
Sašova manželka se během synových narozenin podělila o video, na kterém jsou střípky z Frederickova života. A ponořila se u toho do sladkých vzpomínek. „Když se dívám na tahle videa z roku 2011 a 2012 je to tak strašně dávno! Nejenže na dnešní dobu jsou dost retro a točila jsem je kamerou, ne na mobil. Bylo nám pětadvacet, a bylo to to nejlepší rozhodnutí mít první dítě. Naprosto ideální věk,“ pochvalovala si blondýnka, která po boku svého manžela v uplynulých letech kvůli jeho angažmá měnila bydliště po celém světě. Nejstarší syn přišel na svět v Americe.
„Byli jsme relativně mladí rodiče a celé to prožívali úplně jinak než o deset let později. S mnohem větší lehkostí, nadhledem, beze strachu. Je to teď dost jiné,“ přiznala maminka šesti dětí. „A když si vzpomenu, kolik jsem měla energie a volného času s jedním miminem. Úplně jiný život!“ smála se.
„Freďoušek byl naprosto dokonalé a hodné miminko. V Chicagu s námi od narození chodil po večeřích, brali jsme ho úplně všude. Všechno prospal, nikdy nezaplakal, dalších deset let měnil domovy, postýlky, státy, jako jeho vrstevníci ponožky. Byla to jízda,“ přemítala Saláková nad obdobím. „Byl první, naprosto boží a dokonalý. Jeho narozením se ze mě stal nový člověk. Máma, nejdokonalejší, nejlepší a nejzábavnější role na světě,“ dodala.
Nechyběl ani vzkaz samotnému synovi. „Miluju tě, ty můj malý velký Američane! Slibuju, že ty patnácté už oslavíme v Chicagu, tam, kde to celé začalo,“ připsala a pozastavila se u jednoho ze záběrů na videu: „A ta moje babička tam? Přivezli jsme jí z Ameriky její první pravnoučátko.“
Později se Míša pochlubila také dojemnou poznámkou syna. Ten si na sociálních sítích zveřejnil slova: „Čtrnáct let s mámou.“. Vytvořil tak souhru s Míšiným textem »Čtrnáct let mámou«.