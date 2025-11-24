Klára, žena trenéra Kováče, má doma seriálového hrdinu: Debakl v kině
Páru Radoslav Kováč (45) & Klára Medková (41) v začátcích prorokoval asi málokdo věčnou lásku. Exfotbalista a modelka ale zůstali spolu a dočkali se dokonce i »role« v seriálu. Běží na Oneplay, jmenuje se Zpátky na vrchol, a týká se fotbalového Liberce, kde Radek trénuje.
Čekala byste, že váš muž a vy s ním budete účinkovat v dokumentárním seriálu?
„To vůbec ne! Ale je to hezký a já mu to přeju. Akorát teda mohli pustit jiný díl než ten o prohře s Jabloncem…“
Mluvíme spolu po projekci v kině, kde promítli zrovna čtvrtý díl o historickém výbuchu v derby. Jak se vám na to dívalo?
„Bylo to utrpení, sledovat tuhle hrůzu. Měli promítnout spíš druhý díl, ten je zčásti u nás doma v rodinném kruhu, prostě pohoda.“
Byl debakl v derby s Jabloncem 0:5 ze října 2024 nejhorší chvíle v Liberci?
„To asi ne, mám totiž pocit, že i každý další zápas, který se prohraje, je nejhorší chvilka. Já mám ráda ty vítězný, pak je to i doma mnohem příjemnější.“
Jezdíte na Radkovy zápasy?
„Do Liberce se snažím na každý, a když je venkovní někde v dosahu, vyrážím taky.“
Viděla jste už všech osm dílů seriálu?
„Ne, těším se, že se na to postupně podívám, jak to budou pouštět na Oneplay. Zkoukne to celá rodina, my jsme jak Hujeři.“
Poznala jste Radka jako fotbalistu, teď trénuje. Změnilo ho to?
„Jsme spolu už dvacet let, teď v zimě máme výročí. Když ještě hrál, tak jsme neměli děti a byla spousta času. Trenér, to je časově hrozně náročný, vlastně bez limitu. Navíc větší zodpovědnost, prostě úplně jiný život. Ale baví mě to s ním pořád.“
Nezmar: Přivedl jsem pařmena
V seriálu, který mapuje fotbalový Slovan Liberec od loňského příchodu nového majitele Ondřeje Kanii (32), mluví o Kováčovi i ředitel klubu Jan Nezmar (48). „Od začátku jsem věděl, že Ondra je do Radka zamilovanej. Ale i v mých očích byl jedním z kandidátů na trenéra,“ vysvětlil, proč Kováče do klubu angažovali. Dobře se znali z minulosti. „Kdysi jsem Radka do Liberce přivedl jako hráče. Přesvědčit tehdy pana majitele Karla, že to není jenom nějaký pařmen do baru a do diskotéky, nebylo jednoduchý. Nakonec přišel a udělal tu super práci,“ zavzpomínal Nezmar.