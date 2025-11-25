Vémolův návrat do ringu se nekoná: Tvrdé K.O. pro Terminátora!
Tak tenhle direkt Karlos nečekal! Jeho comeback do ringu stejně jako celý pražský galavečer maďarské organizace Hell Boxing Kings šel nečekaně do kytek a důvod Vémolu fakt nepotěší.
Za zrušením plánované akce v O2 areně (14. února) má být totiž nulový zájem diváků. Ty zjevně netankoval ani další zápas Atiily Végha, ani mediálně prestižní odveta Karlose (40) s rapperem Marpem (40).
Když se tihle dva utkali v ringu poprvé, po skandálním ukončení se v předposledním kole radoval Terminátor, pachuť z rozuzlení ale v obou zůstala. Zahnat ji měl duel číslo dvě, jenže bohužel…
„To si dělají už srandu, ne? Ať se vrátí tam, odkud přišli,“ rozzlobil se na organizátory za odpískaný galavečer Vémolův kamarád a další obávaný MMA bojovník Alex Cverna.