Vémolův návrat do ringu se nekoná: Tvrdé K.O. pro Terminátora!

Autor: oh
Vémolův návrat do ringu se nekoná.
Zápas Vémoly s Marpem byl zrušený.
Květen 2022 Takhle Otakar Petřina vyrážel do ringu k zápasu s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Velkolepý nástup Marpa k zápasu s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Velkolepý nástup Marpa k zápasu s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Velkolepý nástup Marpa k zápasu s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Marpo nastupuje do boje s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Marpo nastupuje do boje s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Karlos Vémola vsadil na agresivní taktiku, kdy tlačil Marpa do kouta
Květen 2022 Karlos Vémola vsadil na agresivní taktiku, kdy tlačil Marpa do kouta
Květen 2022 Otakar Petřina alias Marpo Vémolovi dlouho odolával
Květen 2022 Otakar Petřina alias Marpo Vémolovi dlouho odolával
Květen 2022 Marpo v souboji s Karlosem Vémolou
Květen 2022 Duel Karlose Vémoly s Marpem ukončil předčasně rozhodčí a rozlítil zápasníky i fanoušky
Květen 2022 Duel Karlose Vémoly s Marpem ukončil předčasně rozhodčí a rozlítil zápasníky i fanoušky
Květen 2022 Zklamaný Marpo po technickém KO od Karlose Vémoly
Květen 2022 Zklamaný Marpo po technickém KO od Karlose Vémoly
Květen 2022 Karlos Vémola šel do Marpa hodně zblízka a tvrdě
Karlose čeká netradiční výzva.
Vémola v zápase století s Véghem
Co Vémola udělal s pásem za výhru proti Véghovi?
Co Vémola udělal s pásem za výhru proti Véghovi?
Špitál už Polívka (vpravo) opustil a začíná už trénovat.
Karlose Vémolu s Jiřím Krampolem pojí hluboké přátelství
Karlose Vémolu s Jiřím Krampolem pojí hluboké přátelství
Zápasník Oktagonu Patrik Kincl v zápase s Karlosem Vémolou
Zápasník Karlos Vémola na Oktagonu 72 v Edenu
Zápasník Karlos Vémola na Oktagonu 72 v Edenu

Tak tenhle direkt Karlos nečekal! Jeho comeback do ringu stejně jako celý pražský galavečer maďarské organizace Hell Boxing Kings šel nečekaně do kytek a důvod Vémolu fakt nepotěší.

Za zrušením plánované akce v O2 areně (14. února) má být totiž nulový zájem diváků. Ty zjevně netankoval ani další zápas Atiily Végha, ani mediálně prestižní odveta Karlose (40) s rapperem Marpem (40).

Když se tihle dva utkali v ringu poprvé, po skandálním ukončení se v předposledním kole radoval Terminátor, pachuť z rozuzlení ale v obou zůstala. Zahnat ji měl duel číslo dvě, jenže bohužel…

„To si dělají už srandu, ne? Ať se vrátí tam, odkud přišli,“ rozzlobil se na organizátory za odpískaný galavečer Vémolův kamarád a další obávaný MMA bojovník Alex Cverna.

Zápas Vémoly s Marpem byl zrušený.
Zápas Vémoly s Marpem byl zrušený.

Témata:  boxnávratsportKarlos VémolaOtakar PetřinaKarlos Vémola vs. Marpozrušeno

