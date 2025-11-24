Odklad basy a veselka na cestě: Pelta žení kluka
Adam konečně natvrdo klofnul »Evu«! Syn jabloneckého bosse Miroslava Pelty (60) Adam (28) a jeho láska Lucie Šafaříková, budou kousat do jablka hříchu regulérně jako manželé.
Po šesti letech vztahu se dnes manažer oddílu FC Pěnčín z 5. Liberecké ligy a půvabná brunetka, která taky dělá do kopané, zasnoubili. „Zatím můj nejpovedenější přestup v životě,“ napsal k zamilované fotce se snubákem Pelta junior, jenž za vísku s 2000 obyvateli taky kopal.
Není toho štěstí v rodině bývalého šéfa svazu Miroslava až k neunesení? Tatík Pelta uspěl se žádostí o přerušení trestu 5,5 roku basy za manipulace s erárními financemi a na cestě je veselka…
