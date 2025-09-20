Petr Čech po rozpadu manželství: Tulení s láskou... a jedno poprvé!
Zatoužil po troše lidské něhy, ale po 26 letech vztahu už není se svou milou. Tak musel legendární fotbalový brankář Petr Čech (43) po krachu manželství s Martinou (43) vzít zavděk němé tváři.
»Čechíno« se místo lásky, s níž byl od telecích let, tulil ke čtyřnohému miláčkovi. „Když si uvědomíš, že máš stejné vousy jako tvůj pes,“ objevil šediny rekordman v počtu reprezentačních startů, který oblékl brankářský dres ve 124 mačích za nároďák.
Čech zažil v týdnu také jedno poprvé: Jeho syn Damián (16), který podepsal profesionální smlouvu s Fulhamem, si odbyl premiéru mezi dospělými v dresu Epsom & Ewell FC a přispěl k postupu po výhře 2:1 po penaltách. „Vynikající seniorský debut. Klidný, sebevědomý a korunoval to dvěma hrdinskými zákroky v penaltovém rozstřelu. Velký moment pro něj i pro kluky,“ ocenil oficiální účet klubu Čechův výkon.