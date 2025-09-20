Petr Čech po rozpadu manželství: Tulení s láskou... a jedno poprvé!

Autor: mib
Petr Čech během fotbalové kariéry
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
Petr Čech bude chytat za Belfast Giants
Petr Čech bude chytat za Belfast Giants
Petr Čech v brance Belfastu
Petr Čech v brance Belfastu
Petr Čech v brance Belfastu
Petr a Martina.
Beckham si třese rukou s Petrem Čechem před přípravným zápasem ve Wembley
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
Petr Čech a jeho manželka Martina oznámili rozchod.
8. 10. 2018 Jejich poslední dostupné společné foto pochází z oceňování fotbalových legend v londýnském hotelu Grosvenor House.
8. 10. 2018 Jejich poslední dostupné společné foto pochází z oceňování fotbalových legend v londýnském hotelu Grosvenor House.
Teď už je Petr bez prstenu.
(11. června) Petr při rozhovoru pro Forbes ještě jako vzorný manžel
Dvě opravdu lásky - Martina a Petr na Mirai festu
Petr Čech během fotbalové kariéry
Petr Čech během fotbalové kariéry
Petr Čech během fotbalové kariéry
Petr Čech během fotbalové kariéry
Petr Čech si zabubnoval s Mirai
Petr Čech a jeho pes.

Zatoužil po troše lidské něhy, ale po 26 letech vztahu už není se svou milou. Tak musel legendární fotbalový brankář Petr Čech (43) po krachu manželství s Martinou (43) vzít zavděk němé tváři.

»Čechíno« se místo lásky, s níž byl od telecích let, tulil ke čtyřnohému miláčkovi. „Když si uvědomíš, že máš stejné vousy jako tvůj pes,“ objevil šediny rekordman v počtu reprezentačních startů, který oblékl brankářský dres ve 124 mačích za nároďák.

Čech zažil v týdnu také jedno poprvé: Jeho syn Damián (16), který podepsal profesionální smlouvu s Fulhamem, si odbyl premiéru mezi dospělými v dresu Epsom & Ewell FC a přispěl k postupu po výhře 2:1 po penaltách. „Vynikající seniorský debut. Klidný, sebevědomý a korunoval to dvěma hrdinskými zákroky v penaltovém rozstřelu. Velký moment pro něj i pro kluky,“ ocenil oficiální účet klubu Čechův výkon.

České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!
České El Clásico mezi Spartou a Plzní je pro Petra Čecha srdcovka!

 

Témata:  Petr Čechláskamanželství

Související články



Články odjinud