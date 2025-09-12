Legendární brankář Petr Čech po krachu manželství: Tajemný vzkaz manželky!

»Jestli hledáš, jak to v sobě uzavřít, tak poslouchej: To, že tě nerespektoval, byla ta tečka! To, že se ani neomluvil, byla ta tečka!« Tenhle citát sdílela Martina na Instagramu.

Cvrlikali jako dvě hrdličky. O to větším šokem bylo, že vzorné manželství fotbalovému brankáři Petru Čechovi (43) s jeho Martinou (43) před pár týdny zkrachovalo. Tajemný vzkaz teď ale možná odhalil proč.

Martina, která sociální sítě využívá pouze sporadicky, tam totiž svým fanouškům nasdílela vztahový citát. „Jestli hledáš, jak to v sobě uzavřít, tak poslouchej: To, že tě nerespektoval, byla ta tečka! To, že se ani neomluvil, byla ta tečka!“ lze volně přeložit poselství se »slovy na uzdravení«, jak je pod vzkazem napsáno.

Nezvyklý tah

Pro blondýnku, která stále nese jméno Čechová, je to velmi nezvyklý krok. Vždyť na jejím instagramovém kanále najdete vlastně jen pár fotek zvířecích mazlíčků, momentky z cest nebo příspěvky propagující její fitnessové centrum. Co se týče vztahů, Martina tam dřív ukazovala maximálně svoji spokojenou rodinku. Nějaké záhadné až drsné vzkazy? To nikdy!

Jen naoko?

Nabízí se proto otázka, proč s takovými větami přichází Petrova bývalka nyní. Opravdu tím mířila na svého manžela, s nímž teprve před necelým měsícem oznámila rozchod? „Zůstáváme nejlepšími přáteli,“ dušoval se tehdy slavný gólman a o pár dní později se pak celí usměvaví zvěčnili na koncertu skupiny Mirai, kde vášnivý hudebník Petr usedl za bicí. Zubili se snad jen kvůli fotografům?

