Start Premier League je věnovaný Jotovi (†28). Nové hvězdy lákají, kdo se stane hitem?
BLOG KOMENTÁTORA CANAL+ SPORT | 34. sezona anglické Premier League snad ani nemůže začít jinak. Úřadující mistr, Liverpool FC, vítá v páteční předehrávce 1. kola nového ročníku AFC Bournemouth. Hrát se bude „pod světly“ Anfieldu a úvod celého duelu bude patřit Diogu Jotovi. Portugalský fotbalista zahynul po boku svého bratra Andrého před šesti týdny ve sportovním voze. Tragédii, která zasáhla všechny, kteří milují fotbal, si budou o víkendu připomínat fanoušci na všech stadionech klubů Premier League. A kdo ví… možná ovlivní i celý průběh soutěže, o které se říká, že je nejlepší na světě.
Ode dne, kdy na stadionu Anfield zvedl kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk nad hlavu trofej pro nového mistra Premier Lague, uplynulo přesně 83 dnů. Místo euforických oslav a „čisté hlavy“ na dovolených se svěřenci trenéra Arneho Slota, stejně jako „celý fotbalový svět“, ponořili 3. července do šokujícího smutku. Jejich spoluhráč a kamarád Diogo Jota tragicky zemřel na španělské dálnici poté, co za jízdy začal hořet vypůjčený sportovní automobil, který portugalský fotbalista řídil.
Černé pásky na pažích hráčů, minuta ticha i vzpomínková videa na velkoplošných obrazovkách. To vše bude součástí na ostrovech tolik očekávaných zápasů 1. kola anglické Premier League. Nabízí se spousta otázek. „Semele“ tragédie tým Liverpoolu natolik, že se bude v soutěži trápit? Nebo bude připomínka Dioga Joty před každým soutěžním zápasem sloužit jako ta správná motivační složka? Ukáže čas.
Nové tváře, nové příběhy
Téměř dvě miliardy liber už v součtu utratily kluby nejvyšší anglické soutěže. Nutno dodat, že se musí držet tzv. „pravidel finanční udržitelnosti“ (kluby Premier League můžou za období tří sezon vykázat maximální ztrátu ve výši 105 milionů liber). Fanouškovské natěšení ale jistě podpoří příchod zvučných jmen na ostrovy. Liverpool přivedl jednoho z nejlepších fotbalistů „mladé generace“ Floriana Wirtze (Bayer Leverkusen). Arsenal konečně splnil přání fanoušků a přivedl hvězdného útočníka. Victor Gyökeres (Sporting Lisabon) si navíc na záda vybral na Emirates Stadium legendární číslo 14. Manchester City chce podpořit konkurenci v útoku příchodem Rayana Cherkiho (Lyon). Konkurent z Old Trafford také nelenil a nakonec podepsal v Evropě žádaného Benjamina Šeška (Lipsko). I Chelsea si vyhlídla nového střelce na jihu Anglie. Z Brightonu přišel João Pedro. Kdo se stane „hitem“ a kdo naopak na ostrovech vyhoří?
Kdo je tedy favoritem?
Na rozdíl od minulého ročníku, kdy byl i podle nejrůznějších superpočítačů „jasným favoritem“ Na titul Manchester City, by se podle expertů mohla TOP čtyřka tentokrát vyrovnat. Například datová společnost OPTA favorizuje opět mistrovský Liverpool (29%). V závěsu je Arsenal (24%), Manchester City (18%) a Chelsea (8%). Sezonu může výrazně ovlivnit Africký pohár národů, které některé hvězdy Premier League na přelomu roku vyřadí minimálně na 4 ligové zápasy. Hráči budou mít jistě v hlavě jako speciální motivaci i mistrovství světa, které se koná po sezoně v USA, Mexiku a Kanadě.
Novinky na CANAL+ Sport
Ve vysílání televize CANAL+ Sport můžete opět sledovat každý zápas sezony Premier League! Fotbalová redakce nabídne ještě víc zápasových studií Match Time. S týdenní pravidelností se vrací talk-show Premier Club (každé úterý ve 20:00) a chybět nebudou tradiční Konferenční přenosy. Dvakrát týdně můžete poslouchat a sledovat zpravodajský Premier Cast.
Těšit se nově můžete na jiné, originální dekorace zápasového studia, ještě silnější rozbory herních situací v podání expertů (Karel Poborský, Kateřina Svitková, Zdeněk Zlámal, Vladimír Šmicer a další) i více reportážních výjezdů přímo na stadiony anglické Premier League.
V 1. kole si nezapomeňte zapnout studio Match Time už v pátek ve 20:30 (k zápasu LFC-BOU) i v neděli v 14:30 (k duelům CHE-CRY a MUN-ARS). V sobotu, tradičně v 16 hodin, startuje Konferenční přenos. Z Anglie se Vám přihlásí reportér Martin Minha i bývalý hráč Manchesteru United Karel Poborský.
Přeju krásnou sezonu s anglickou Premier League!
Program 1. kola Premier League • Canal+ Sport