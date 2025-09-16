Čechová po rozchodu s brankářskou legendou: Hojení ran na Ibize
Po oznámení rozchodu nezůstala sedět doma v slzách. Manželka gólmanské legendy Petra Čecha (43), Martina (43), se rozhodla načerpat novou energii na slunném ostrově ve Španělsku, který je známý svým rušným nočním životem. A pořádně se na to vyparádila!
Martina si vyrazila na dovolenou, kde si plánuje odpočinout. Podle sociálních sítí to vypadá na příjemnou dámskou jízdu. „Za každou holkou v době hojení stojí její nejlepší kamarádky, které ji vezmou na Ibizu,“ napsala Čechová, která po boku někdejší hvězdy Chelsea a legendárního gólmana stála od svých 17 let a rozhodně se není co divit, že rány způsobené rozchodem jsou ještě stále bolavé.
A do ulic španělského ostrova se Martina pořádně vyfikla! Oblékla si růžový crop top s krátkou sukní, ve které dokonale vynikla její postava. Tu má ostatně jako fitness trenérka tak vysekanou, že by jí mohly závidět i leckteré o generaci mladší slečny.
Ačkoliv Petr po oznámení rozchodu tvrdil, že s Martinou zůstávají přáteli, před pár dny Čechová zveřejnila příspěvek, který působil trochu zvláštním dojmem. Blondýnka totiž na svém profilu sdílela dost rázný citát: „Jestli hledáš, jak to v sobě uzavřít, tak poslouchej: To, že tě nerespektoval, byla ta tečka! To, že se ani neomluvil, byla ta tečka!“ Byl to snad vzkaz pro bronzového medailistu z ME?