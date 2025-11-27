Předplatné

Problém pro Dynamo? Pět hráčů vyšetřuje cizinecká policie, odvezla je k výslechu

ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Pět zahraničních fotbalistů Českých Budějovic prověřuje cizinecká policie kvůli podezření, že nemají v pořádku víza. Uvedl to server inFotbal.cz. Podle jeho informací policisté několik hráčů odvezli k výslechu.

Jihočeská policie potvrdila, že cizinecká policie ve čtvrtek prováděla pobytovou kontrolu v jednom z českobudějovických sportovních klubů. „V souvislosti s ní budou další úkony prováděny s pěti osobami,“ řekl ve čtvrtek ČTK policejní mluvčí Miroslav Šupík. Další podrobnosti podle něj zatím nelze sdělit.

„Čekáme, až proběhne celé řízení, poté budeme oficiálně reagovat,“ citoval inFotbal vyjádření druholigového Dynama. V krajním případě hrozí, že by fotbalisté museli Česko opustit.

Majitelkou českobudějovického klubu, který na jaře sestoupil z první ligy, se v létě stala britsko-nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Edeová. Na soupisce má Dynamo dvanáct cizinců. V tabulce je tým po podzimní části druhé ligy na desátém místě.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

