Problém pro Dynamo? Pět hráčů vyšetřuje cizinecká policie, odvezla je k výslechu
Pět zahraničních fotbalistů Českých Budějovic prověřuje cizinecká policie kvůli podezření, že nemají v pořádku víza. Uvedl to server inFotbal.cz. Podle jeho informací policisté několik hráčů odvezli k výslechu.
Jihočeská policie potvrdila, že cizinecká policie ve čtvrtek prováděla pobytovou kontrolu v jednom z českobudějovických sportovních klubů. „V souvislosti s ní budou další úkony prováděny s pěti osobami,“ řekl ve čtvrtek ČTK policejní mluvčí Miroslav Šupík. Další podrobnosti podle něj zatím nelze sdělit.
„Čekáme, až proběhne celé řízení, poté budeme oficiálně reagovat,“ citoval inFotbal vyjádření druholigového Dynama. V krajním případě hrozí, že by fotbalisté museli Česko opustit.
Majitelkou českobudějovického klubu, který na jaře sestoupil z první ligy, se v létě stala britsko-nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Edeová. Na soupisce má Dynamo dvanáct cizinců. V tabulce je tým po podzimní části druhé ligy na desátém místě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup