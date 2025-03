Vyzrála Ledecká na kolizi prkna a lyží na OH? Ester má drsný plán!

Střihnout si na olympiádě závod na lyžích i na snowboardu? Čerstvá třicátnice Ester Ledecká by ráda! Jenže program jí nehraje ani trochu do karet! Co s tím?

Tluče se jí to, ale trable jsou od toho, aby se překonávaly. Obojživelnice Ester Ledecká má plán, jak naložit s termíny na OH 2026. Lyžařský sjezd v Cortině d’Ampezzo a paralelní obří slalom na snowboardu v Livignu jsou naplánovány na stejný den, navíc střediska jsou od sebe sakra daleko. Takže?

„Je tam možnost, že se pojede jeden den snowboard, a jestli mi pak Red Bull pomůže s vrtulníkem, tak přeletím na lyže, abych si dala super-G, protože je to asi pět hodin. Taky nechápu, proč nám to takhle rozházeli. Kdyby to aspoň nechali v jednom středisku... Jsem ale připravená, že tahle varianta by byla ta finální,“ nastínila svou vizi Ledecká.