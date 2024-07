Sasínek Mäki a její cesta za snem: Už měsíc po porodu jsem běhala

Na olympiádě v Tokiu překvapila postupem do finále, kromě toho fanoušky zaujala a pobavila i motivační hláškou „vyrvat nohy z p**ele“, již si napsala na rub startovního čísla. Teď vyráží do Paříže na další Hry, po svatbě s atletem Filipem už jako Kristiina Sasínek Mäki. „Nejlepší závody jsou ty, který si nepamatuješ,“ líčí úspěšná běžkyně ve videu Cesta za snem pro Czech Team TV.

Že se v nabité konkurenci na patnáctisetmetrové trati protlačí až do finále, se před třemi lety v Japonsku nečekalo. Mäki ale v semifinále překonala národní rekord, nakonec obsadila třinácté místo.

„Po olympiádě v Tokiu se změnilo dost věcí. Tlak narostl mnohem víc, vyvolalo to pozornost. Vůbec jsem nečekala, že se to vyvine takovým směrem. Přitom jsem odjížděla s tím, že se mi splnil sen tam vůbec jet,“ ohlíží se zpět.

Úspěch byl o to cennější, že pouhých sedm měsíců před olympijským závodem porodila syna Kaapa. „Samozřejmě jsem nevěděla, co se po porodu stane. Jestli to vůbec půjde, ale chtěla jsem to zkusit. Jako těhotná jsem běhala do konce osmého měsíce,“ vzpomíná Sasínek Mäki.

A po narození syna začala velmi rychle trénovat. „Po porodu jsi rád, že chodíš, takže úplně hned to nešlo. Ani jsem na tenisky neměla pomyšlení, soustředila jsem se na miminko. Ale začala jsem běhat zhruba necelé čtyři týdny po porodu. Byly tam dny, kdy jsem si říkala, že je to šílený, že to asi nedám, ale to si někdy říkám i teď bez porodu…“ usmívá se.

Letošní halovou sezonu musela vynechat kvůli zranění achilovky. „Ale přišlo mi dost důležitý ten problém vyřešit kvůli tomu, že je olympijský rok,“ říká.

Bude z toho v Paříži další skvělý výsledek? Pusťte si celé VIDEO Cesta za snem Kristiiny Sasínek Mäki.