Odložený průlom Jíchové, stráví léto rehabilitací. Po zranění jí psala i Bolová

Měla nastartováno k velkému posunu do světové špičky, ke kterému ji v posledních měsících jako trenérka pomáhala legendární Zuzana Hejnová. Nadějné vyhlídky překážkářky Nikolety Jíchové ale musí počkat do příští sezony. O tu letošní přišla hned na startu kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu v koleni. „Jsem profesionální překonávač překážek,“ hlásí bojovně.

Všechno vypadalo skvěle. Nikoleta Jíchová před několika týdny krátce před koncem klíčového soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu vyprávěla o tom, že následující atletická sezona může být její průlomovou.

„Dává to smysl. Pokud do toho nevlítne nějaké zranění, něco neočekávaného, všechno tomu nasvědčuje. Pokud budu pokračovat v práci, věřím, že by se to mělo určitě povést,“ líčila tehdy. „Musím zaklepat, všechno je fajn. Sezona se blíží, mám v sobě takovou příjemnou natěšenost. Je to zatím všechno super. Klepu na všechno…“

Jíchová se v zimě výrazně zlepšila na hladké čtvrtce, se štafetou získala bronzovou medaili na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu a začala spolupracovat se Zuzanou Hejnovou, v její disciplíně na 400 metrů překážek národní rekordmankou a dvojnásobnou mistryní světa. V neděli v Rabatu měla začít atletické léto. Jenže neočekávaná komplikace bohužel přišla.

Rehabilitace přes celé léto

„Musím vám dát vědět špatnou zprávu. Minulý týden na tréninku jsem si přetrhla přední zkřížený vaz v koleni a v neděli půjdu na operaci. Tuhle neděli, kdy jsem měla začít svoji závodní sezonu. Měla jsem ji začít na Diamantové lize v Rabatu,“ oznámila Jíchová na Instagramu. „Následovaly skvělé mítinky, které už nestihnu. Nestihnu mistrovství světa v Tokiu, ani celou tuhle sezonu. Budu celé léto rehabilitovat a snažit o co nejrychlejší a nejelegantnější comeback.“

Je to velká rána pro čtyřiadvacetiletou atletku i celou českou atletiku. Blonďatá překážkářka měla za sebou působivou sérii sezon, kdy se zlepšila nejen ve své hlavní disciplíně na překážkách, ale i na hladké čtvrtce. V hale se za poslední dvě zimy posunula o působivou sekundu a půl. K elitní rychlosti přidala změny v posilovně, kterou využívala efektivněji, držela zdravá a výkonnostně se tak výrazně posunula. „Neměla jsem žádný výpadek, všechno, co bylo v plánu, jsem odchodila. Myslím si, že to je to gró,“ líčila Jíchová před několika týdny.

Její časy během kariéry téměř kopírují vývoj Hejnové. Při předpokládaném dalším zlepšení se letos mohla dostat už k časům na hranici postupu do finále světového šampionátu v Tokiu. Plány se teď odkládají o rok. „Je mi to tak líto. Dobře se zotav,“ vzkázala ji Nizozemka Femke Bolová, evropská šampionka a bronzová olympijská medailistka.

Mäki: Je velká bojovnice

„Viděla jsem ji. Má všechno před sebou, pak přijde taková věc. Je těžké si říct, že všechno se děje z nějakého důvodu, že ji to hodně posílí na další sezonu,“ líčila mílařka Kristiina Sasínek Mäki. „ Ona je velká bojovnice. Atletika je krásná, ale taky přísná. Myslím, že příští rok to v jejím případě bude hodně dobré.“

Jíchová se v minulosti už s několika zraněními poprala. Teď ji čeká další výzva. Příští letní sezona má hned dva atraktivní vrcholy – prvním bude srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu, v září se pak v Budapešti chystá premiérový ultimátní šampionát, prémiové zakončení sezony, kde bude v banku 10 milionů dolarů.

„Mám pocit, že jsem toho v životě už zvládla docela dost, a že už jsem docela silná. Ale někdo nahoře si myslí, že stále nedostatečně,“ povzdechla si Jíchová. „Mám před sebou výzvy, které budu muset zvládnout. A jelikož jsem profesionální překonávačka překážek, tak věřím, že je i zvládnu.“