Sasínek Mäki zkusí v Praze osmistovku, bude fandit manželovi. Hvězdy se nedočkala

Rychlé boty zřejmě pro Kristiinu Sasínek Mäki nebudou problém. Během soustředění ve Švýcarsku navštívila i sídlo své nové partnerské firmy, jejíž tváří je jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer.

„Roger nepřišel. Trošku jsme si to mysleli. Celý týden jsme se ptali, jestli nepřijde,“ usmívá se mílařka. „Ale mohli jsme si říct, které boty nám vyhovují, co by mohli zlepšit. Je fajn, že se ptají těch, kteří to potřebují nejvíc. Vývoj jde o to víc dopředu.“

S novými botami a novým trenérem jde finalistka olympiády v Tokiu za svou životní výzvou. Po několika sezonách, v nichž vždy předváděla kvalitní sérii časů, jí teď jde o jeden výstřel pod hranici čtyř minut v závodě na 1500 metrů.

První závod ji čeká v neděli na Memoriálu Borise Hanžekoviče v Záhřebu. Za týden běží v Bydhošti a v pondělí 2. června se představí českým fanouškům v Praze na Julisce při Memoriálu Josefa Odložila.

Musí zařídit hlídání

Tam se ukáže na osmistovce, která je pro ni tak netradiční, že její osobní rekord 2:02,21 minuty drží už sedm let. Teď má k dobru čerstvé zkušenosti z Heyerovy tréninkové skupiny, která je kvalitními půlkařkami nabitá.

„Taky jsem si říkala, že by to na to mohlo mít vliv, to je spíš mentální doufání. K osobáku jsem se přiblížila minulý rok. Když to bude dobrý závod a dobré podmínky, věřím, že by to tam mohlo padnout. Dva nula dva není nic neběžitelného,“ řekla Sasínek Mäki.

Během Odložilova memoriálu bude v pondělí 2. června závodit i její manžel.

„Musíme zařídit hlídání,“ usmívá se běžkyně.

Filip Sasínek bude na startu hlavního závodu na 1500 metrů, což byla disciplína Josefa Odložila, stříbrného medailisty z olympiády 1964 v Tokiu. V dosavadních jednatřiceti ročnících v memoriálovém závodě ještě nikdy nevyhrál český běžec. Navzdory nedávné velké éře národního rekordmana a halového mistra Evropy Jakuba Holuši, který má v současnosti při organizaci mítinku na starosti jednání s elitními atlety. Sasínek je na startovce se svým osobním rekordem třetí nejlepší. Může vyhrát?

„Myslím, že je to v jeho silách. Ještě nevyběhl, ale je určitě kandidát na vítězství. Akorát je tam dalších patnáct lidí, co si to myslí taky,“ odtušila jeho manželka.