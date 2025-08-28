Koňařka Anovčínová odloudila Nedvěda od manželky, teď se pochlubila veselkou: Pavle, koukej na tu nádheru!
Lásky jedné plavovlásky se opravdu staly: Lucie Anovčínová (29), blonďatá holka od koní, si myslela, že ten pravý je fotbalista Pavel Nedvěd (52). Ale nakonec podlehla jinému!
Plavovlasý elegán fotbalových trávníků i společenských večerů, který se teď vrátil do české kopané coby manažer reprezentací, se kvůli Anovčínové po čtvrtstoletí rozvedl s manželkou Ivanou a opustil rodinu se dvěma dětmi – Ivankou (28) a Pavlíkem (25).
Nedvědovi láska k mladé parkuristce vydržela dva roky. Ale Lucka po držiteli Zlatého míče pro nejlepšího plejera zeměkoule z roku 2003 netesknila a nebrečela ve stáji. Klofla Tomáše Kameníka, jenž pracuje ve známé pražské galerii nedaleko Národního divadla. A v sobotu mu řekla »ano«, aby se pak pochlubila světu, jak z ní sálalo štěstí. „Mé srdce je plné a jsem nekonečně vděčná všem úžasným lidem, kteří byli po našem boku,“ napsala ke svatebním fotografiím.
Sen za 364 tisíc
Pár si vybral úchvatné místo - – zámecký hotel Chateau Mcely, kde vyjde veselka až na 364 000 Kč! Další peníze nevěsta s ženichem zaplatili luxusní svatební agentuře, která zařizovala sňatek třeba i golfistce Kláře Davidson Spilkové. „Proměnili jste náš sen ve skutečnost,“ děkovala Anovčínová, s níž Nedvěd chytil druhou mízu. A teď jen kouká jako puk na tu nádheru!
Dědička impéria Kellnerová: Nejkrásnější a nejúžasnější
Obřad pana a paní Kameníkových byl v překrásném resortu přísně střežen. Podle informací Blesku dorazila asi stovka hostů, mezi nimiž nechyběla Anna Kellnerová (28), dcera tragicky zesnulého miliardáře Petra (†56).
„Nejkrásnější a nejúžasnější novomanželé,“ blahopřála dědička finanční skupiny PPF a nejlepší česká parkurová jezdkyně.
Teď je na řadě »Méďa«!
Také věhlasný fotbalista z vísky Skalná u Chebu znovu zatoužil po troše prosté lidské lásky – a jeho slibům a lichotkám uvěřila zase jiná plavovláska! Před slovenskou pěvkyní Darou Rolins (52) začátkem roku poklekl. Ale kdy bude den s velkým D?
Termínem se snoubenci nestresují. Ani ne tak pro to, že budoucí ženich byl načapán v objetí s další blondýnkou a vzduch voněl rozpadem vztahu. „Myslím, že když se rozhodneme, že se vezmeme, budeme to spontánní. A pak do toho praštíme,“ tvrdila už dřív slovenská zpěvačka. Tak aspoň mohla Dara od Pavlovy expřítelkyně leccos odkoukat!