Lehečka i Macháč slaví postup do 3. kola, dál jdou i dvě Češky. Menšík končí
Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová postoupili do 3. kola tenisového US Open, dohráli naopak Jakub Menšík a Tereza Valentová. Dvacátý nasazený Lehečka porazil Argentince Tomáse Martína Etcheverryho 3:6, 6:0, 6:2, 6:4. O příčku níže postavený Macháč vyřadil Brazilce Joaa Fonsecu po setech 7:6, 6:2, 6:3. Krejčíková si poradila s Japonkou Mojukou Učidžimaovou 6:4, 6:2 a Vondroušová zdolala Američanku McCartney Kesslerovou 7:6, 6:2.
Šestnáctý nasazený Menšík nedotáhl nadějně rozehraný duel s Francouzem a 184. hráčem světa Ugem Blanchetem a prohrál po takřka čtyřech a půl hodinách 7:6, 6:7, 6:3, 4:6, 6:7. Osmnáctiletá Valentová podlehla na betonových dvorcích v New Yorku favorizované Jeleně Rybakinové z Kazachstánu 3:6, 6:7. Ve druhém setu nevyužila náskok 5:2, neproměnila čtyři setboly.
Čtyřiadvacetiletý Macháč si poradil s loňským vítězem turnaje Next Gen hráčů do 20 let Fonsecou za necelé dvě hodiny. Berounský rodák, který obhajuje osmifinálovou účast, pokračuje ve Flushing Meadows bez ztráty setu.
Macháč vykročil za vítězstvím díky povedené koncovce prvního setu, kde odvrátil za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku uspěl 7:4. Druhou sadu získal český tenista díky dvěma brejkům a ve třetí sadě zvítězil po prolomeném podání soupeře v šesté hře. Vedle stoprocentního servisu zaznamenal také 30 vítězných míčů.
„Jsem moc rád, jak jsem hrál. Užíval jsem si to. Zápas byl velice těžký, on je vynikající tenista. Na začátku to bylo padesát na padesát. V prvním setu rozhodl jeden nebo dva míčky. Pak jsem svou úroveň ještě zvedal a soupeř na to neměl odpověď. Nedal jsem mu už čuchnout,“ řekl českým novinářům Macháč. V dalším kole se utká s Menšíkovým přemožitelem Blanchetem.
Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum. Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.
Přestože třiadvacetiletý Lehečka prohrál první set po dvou ztracených servisech, v dalším průběhu už byl na podání stoprocentní. Vývoj srovnal zásluhou „kanára“ ve druhé sadě, třetí set vybojoval díky dalším dvěma brejkům a ve čtvrté sadě dotáhl k úspěchu brzké vedení 2:0. Příště narazí na Raphaëla Collignona z Belgie, který vyřadil nasazenou dvanáctku Nora Caspera Ruuda.
„S dnešním zápasem jsem spokojený. Rozhodně víc než s tím prvním, který jsem tu odehrál. I když byl počet setů stejný, jsem rád za to, jak se mi podařilo najít timing a dobrý pocit na kurtu. Od druhého setu mi přišlo, že jsem byl na kurtu ve všech ohledech lepším hráčem. Ať už šlo o servis nebo return, kde byl ten rozdíl největší. Jakmile jsem začal hrát s tím, jak jsem do toho zápasu šel, tak to bylo z mé strany na jednu bránu,“ uvedl Lehečka.
Loňská vítězka Wimbledonu Krejčíková porazila Učidžimaovou za hodinu a 11 minut. V poměru vítězných míčů ji přehrála 21:8, pětkrát také prolomila její servis. Do 3. kola US Open postoupila podruhé v kariéře a poprvé od roku 2021. Příště narazí na nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou, které bude chtít oplatit porážku ze 3. kola letošního Wimbledonu.
„Je to těžká soupeřka a hráčka elitní desítky. Je na tom atleticky velice dobře, umí hrát všechny údery a dobře servíruje. Hraje doma a nevím, jestli to bude pro ni do plusu, nebo do minusu. Doufám, že nás dají na nějaký hezký kurt a že to bude hezký zápas. Bylo by hezké, kdyby mi odveta vyšla,“ uvedla Krejčíková.
Vondroušová, která vloni vynechala US Open kvůli zranění ramena, porazila turnajovou dvaatřicítku Kesslerovou i ve druhém letošním duelu. Stejně jako ve Wimbledonu jí nepovolila ani set. V boji o osmifinále se utká s nasazenou sedmičkou Jasmine Paoliniovou z Itálie.
Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova sice nevyužila v prvním setu dva setboly, v napínavém tie-breaku ale také jeden odvrátila a triumfovala 9:7. Před začátkem druhé sady si vzala přestávku na ošetření levé nohy a duel poté dotáhla. Od stavu 3:2 získala zbývající tři hry a proměnila druhý mečbol.
„Byl to těžký zápas. Dlouho jsme na něj čekaly a to je lepší, že jsem to takhle zvládla,“ řekla Vondroušová. „Druhý set byl sice 6:2, ale ty gamy v něm byly dlouhé a vyrovnané. Skóre té hře neodpovídá. Obecně ty gamy a výměny byly dobré,“ uvedla.
Devatenáctiletý Menšík, který letos triumfoval na turnaji Masters v Miami, prohrál ve Flushing Meadows více než čtyřhodinovou bitvu s francouzským kvalifikantem Blanchetem. Nepomohlo mu ani 29 es a 63 vítězných míčů. Udělal také 66 nevynucených chyb. Na US Open tak nenavázal na předchozí dva ročníky, během nichž se dostal vždy do 3. kola.
První set získal Menšík v tie-breaku, kde uspěl 7:2. Druhou sadu sice ve zkrácené hře ztratil (5:7), přesto měl dál utkání ve svých rukou. Třetí set získal díky brejku v šesté hře, náskok ale nedotáhl. Čtvrtou sadu prostějovský rodák prohrál kvůli ztracenému podání v závěrečné desáté hře, a rozhodlo se tak v pátém setu.
V něm Menšík nevyužil nejprve ve třetí hře brejkbol, za stavu 5:6 ale odvrátil mečbol. Zápas tak vyvrcholil v super tie-breaku, kde český tenista sice dotáhl ztrátu 3:6, od stavu 7:7 však Blanchet získal zbývající tři míčky a mohl slavit.
Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, prohrála duel se světovou devítkou Rybakinovou po hodině a 39 minutách. Do premiérového 3. kola grandslamu neprošla ani na druhý pokus. Neuspěla ani letos při debutu na Roland Garros, kde podlehla jiné favoritce Coco Gauffové z USA.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby měla v prvním setu proti wimbledonské vítězce z roku 2022 náskok brejku. Od stavu 3:2 ale prohrála zbývající čtyři hry a set ztratila. Ve druhém setu vedla Valentová dokonce 5:2 a v osmém gamu měla první dva setboly. Rybakinová je ale odvrátila a dotáhla poté duel do tie-breaku.
V něm si Valentová vypracovala další dva setboly, znovu ale neuspěla. Naopak Rybakinová získala od stavu 6:7 zbývající tři míčky a využila hned první mečbol.
„Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Nebyl to můj nejlepší výkon, ale mám radost, že jsem zvládla další kolo. Ona (Valentová) hrála velmi dobře. Je mladá a má velmi dobré údery. Šla si pro každý bod a nebylo to snadné. Určitě jí budeme vídat mnohem častěji,“ řekla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.
US Open - Muži - 2025
US Open - Ženy - 2025
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo:
Bergs (Belg.) - Draper (5-Brit) bez boje, Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1, Fritz (4-USA) - Harris (JAR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4, Collignon (Belg.) - Ruud (12-Nor.) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, Kym (Švýc.) - Nakashima (30-USA) 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), Bonzi (Fr.) - Giron (USA) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, Tiafoe (17-USA) - Damm (USA) 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5, Rinderknech (Fr.) - Davidovich (18-Šp.) 6:4, 3:6, 2:6, 6:2, 6:3, Norrie (Brit.) - Comesaňa (Arg.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), Alcaraz (2-Šp.) - Bellucci (It.) 6:1, 6:0, 6:3, Darderi (32-It.) - Spizzirri (USA) 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo:
Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA) 6:2, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1, Azarenková (Běl.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3, Bucsaová (Šp.) - Ealaová (Filip.) 6:4, 6:3, Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3, Townsendová (USA) - Ostapenková (25-Lot.) 7:5, 6:1, M. Andrejevová (5-Rus.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:3, Paoliniová (7-It.) - Jovicová (USA) 6:3, 6:3, Liová (USA) - Bencicová (16-Švýc.) 6:3, 6:3, Mertensová (19-Belg.) - Sunová (N. Zél.) 6:2, 6:3, Honová (Austr.) - Samsonovová (17-Rus.) 4:6, 6:3, 6:2.