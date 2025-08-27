Zdrcený syn horolezkyně, kterou nechávají v Nebeských horách zemřít: Máma žije!
Je naprosto zoufalý! Syn horolezkyně Natalje Nagovicynové (48), která uvízla na hoře Pobeda Peak v Kyrgyzstánu, prosí o její záchranu. Úřady se rozhodly nechat ženu napospas osudu ve výšce sedmi kilometrů v mrazu, bez jídla a vysílačky...
Ještě před čtyřmi lety si žila rodina Nagovicynové aktivně s láskou k horám. Pak ale její manžel Sergej dostal mrtvici při zdolávání jedné z kyrgyzských sedmitisícovek a zemřel. Další tragédie přišla před dvěma týdny, kdy Natalja zůstala bez pomoci se zlomenou nohou na jiném vrcholu. Místní úřady na začátku tohoto týdne rozhodly, že záchranné akce budou definitivně odvolány.
Nagovicynová na hoře uvízla 12. srpna, ale o týden později, 19.srpna, byla naživu, což potvrdily záběry z dronu. Její syn Michail (27) se s krutým rozhodnutím odmítá smířit. „Žádám o obnovení pátrání,“ prohlásil pro ruská média. „Moje matka je zkušená horolezkyně. A je také ve velmi dobré kondici,“ apeluje na záchranáře.
Po mrazivém víkendu, kdy teploty klesly až na -30°C, se v pondělí objevil záblesk naděje. Vypadalo to, že se počasí umoudřilo a bylo možné vyslat znovu dron do výšky za novými záběry. Jenže lidé na místě uvedli, že podmínky pro let nakonec nebyly dobré. „Žádám o pomoc s organizací přeletu dronu, který by natočil oblast pod vrcholem Pobeda Peak, abychom zjistili, jestli je naživu. Pokud se tato skutečnost potvrdí, zorganizujte záchrannou operaci,“ obrátil se Michail na vládu Vladimira Putina.
Kyrgyzské ministerstvo pro mimořádné situace mezitím označilo Nagovicynovou za pohřešovanou. Rusové zároveň zahájili vyšetřování celé tragédie. Úředníci z Kyrgyzstánu oznámili, že se dokážou dostat k Natalje nejdříve v druhé polovině příštího léta. Při pokusech o záchranu Nagovicynové zemřel italský horolezec, který jí na místo dokázal dopravit stan, spacák, vařič a jídlo, a nespočet záchranářů skončil v nemocnici. Výzvy k pokusům o obnovení záchranných akcí tak vyvolávají bouřlivé reakce.