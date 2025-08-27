Nabušená Ester Ledecká: Kontroluji prach!

Autor: vba
Kontroluje prach
Ester odpovídá na dotazy novinářů
Ester je fakt ve formě.
Sexy Ester Ledecká
Ester Ledecká balancuje na bosu.
Ester Ledecká při posilování
Ester Ledecká laškuje s fanoušky
Ester Ledecká na lodi
Ester Ledecká v plavkách
Ester Ledecká tančí.
Nynější česká vládkyně hor Ester Ledecká.
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Z fleku by se mohla věnovat kulturistice. Místo toho Ester shyby trénuje, aby nezanedbávala úklid v domácnosti.

Přípravy na olympijskou sezonu jsou v plném proudu. A tělo Ester Ledecké (30) vypadá už teď tak božsky, že by zapadlo mezi sochy v bájném řeckém Olympu!

Snowboardová a lyžařská obojživelnice totiž ví, že navázat na tři zlaté placky z Her nebude zadarmo. I proto s kondičním trenérem Ladislavem Poláškem dře a dře a dře... „To abych mohla kontrolovat, jestli na hrazdě nemám prach!“ culí se Ledecká.

