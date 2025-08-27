Legendárního Golonku mučí bolesti: Prosil o eutanazii
Titanová ramena, kardiostimulátor, podezření na žloutenku. Tělo slavného hokejisty Jozefa Golonky (87) dostává pořádně zabrat. Až jeho hlava myslela na nejhorší!
»Žiletka« totiž chodí teď pod kudlu příliš často. Naposledy musel bývalý kapitán národního mužstva Československa na operaci s kyčlí letos v únoru, byť se Golonka lékařskému zákroku vyhýbal jako čert kříži. Bolelo ho v kříži, začal kulhat, ještě před loňskými Vánocemi mu chirurgicky odstranili kýlu.
Když už autor 298 ligových branek v dresu mateřského Slovanu Bratislava a Dukly Jihlava neudělal ani krok, šel do špitálu na sál znovu. „Po týdnu se ozvaly příšerné bolesti. Řval jsem, jako by mě řezali. Křičel jsem, že chci umřít. Prosil jsem o eutanazii,“ zmínil Golonka v rozhovoru pro web Šport24.sk myšlenky na asistovanou sebevraždu. „Šlo o vyhřezlou ploténku, která tlačila na nerv. Až po čtvrté infuzi začala ta strašná bolest ustupovat,“ oddechl si legendární útočník.
12 anestezií
Golonka se nedávno objevil na vyhlášení slovenské »Zlaté hokejky«, kde se mu zase při vzpomínce na chatrné zdraví draly slzy do očí: „Mám ještě další problémy, ale už se musím poradit s manželkou, jestli jít na další operaci. Mám už za sebou dvanáct anestezií, další bych nemusel zvládnout.“ Právě choť Božena, která dle Jožových slov před 53 lety udělala z divokého chlapce člověka, ho drží při životě. „Nevím, jestli bych to bez ní zvládnul,“ uzavřel Golonka.