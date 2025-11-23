Tragická smrt slavného komentátora Grišina (†47): Šokující detaily
Rusko v létě zarmoutila zpráva o skonu oblíbeného komentátora Alexandra Grišina, jehož život vyhasl za nepříliš jasných okolností. Jeho manželka nyní prozradila, jak se celá tragédie odehrála. Na začátku stála menší banalita, než by se mohlo zdát...
„Ano, mohu potvrdit, že zemřel. Ale nemohu říct nic dalšího,“ řekla v srpnu Alexandrova manželka podle RIA Novosti. „Zemřel v následku nehody na kolejich během silného deště,“ dodala tehdy jen stroze Anastasia k osudu svého muže, který jako komentátor pracoval přes dvacet let a při svém zaměstnání pro Channel 7TV, Sport (Rusko 2), Match TV a Channel One se účastnil těch největších sportovních akcí, jako byly olympiády a mistrovství světa.
S odstupem několika měsíců už je ale jasno. Za smrt mohla drobnost s klíči. Vdova po ruském komentátorovi to prozradila v rozhovoru pro časopis »Svět krasobruslení«. Podle Anastasie se v osudný večer Grišin setkal s kolegou, se kterým diskutovali na téma rozvoje krasobruslení v regionech.
Na zpáteční cestě přejel svou stanici a vystoupil až na další. Záhy Saša zavolal své ženě a zjišťoval, že podle jízdního řádu by brzy měl přijet další vlak, kterým se bude moci dopravit. V ten moment mu ale vypadl svazek klíčů, který dopadl přesně do kolejiště. Grišin tedy slezl z nástupiště, aby se pro ně dostal. Dokonce se mu téměř povedlo dostat zpátky... Jenže k obloukovému nástupišti se záhy zpoza zatáčky vyřítil vlak a Saša se na kluzké nástupiště nedokázal vyškrábat zpátky.
Anastasia také vyjádřila naději, že strojvedoucí nebude za střet potrestán. Podle všeho totiž chápe, že byl v celé věci nevinně. Nebylo moc možností, jak by mohl situaci zachránit a jedná se o tragédii i pro něj...