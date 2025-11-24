Předplatné

Rittich zářil v NHL, vychytal nulu proti Seattlu. Hronek skóroval, Pastrňák asistoval

David Rittich v akci proti Seattlu
Martin Nečas se raduje z gólu
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
Martin Nečas se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonem
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
Martin Nečas proti Buffalu zazářil čtyřmi body
ČTK, iSport.cz
NHL
David Rittich jako první český brankář v této sezoně NHL udržel čisté konto. Byl zvolen první hvězdou nedělního utkání, v němž New York Islanders porazili Seattle 1:0 po nájezdech. Filip Hronek skóroval za Vancouver, ale Canucks doma nestačili na Calgary a podlehli 2:5. David Pastrňák přihrál na gól Bostonu, který prohrál 1:3 se San Jose. Český útočník byl druhou hvězdou zápasu.

Třiatřicetiletý Rittich zastavil během 65 minut všech 19 střel hokejistů Seattlu a připsal si osmé čisté konto v NHL. V tomto ročníku ligy nastoupil do osmého zápasu, šestého vítězného, a celkové už má v zámořské soutěži 114 výher.

Rodák z Jihlavy podepsal s Islanders před sezonou roční kontrakt jako volný hráč, předtím působil v Los Angeles Kings. Tam vychytal 20. března 2024 při výhře 6:0 nad Minnesotou svou až do neděle poslední nulu.

Ostrovanům i díky Rittichovi patří druhá příčka ve Východní konferenci NHL se ziskem 28 bodů. Českého brankáře v samostatných nájezdech překonal jen v první sérii Frederick Gaudreau. Ve třetí srovnal domácí Bo Horvat a vzápětí rozhodl o výsledku Kyle Palmieri.

Rittich si vylepšil letošní individuální statistiky. Procento úspěšných zákroků má 90,5 a průměr obdržených gólů na zápas 2,59.

Hronek svou druhou trefou v sezoně otevřel gólový účet utkání ve Vancouveru. Stalo se tak už po 65 sekundách od úvodního vhazování. Hradecký odchovanec se po přihrávce Jakea DeBruska vydal sám ze středního pásma do útoku a po zasekávačce zamířil přesně za záda brankáře Flames Dustina Wolfa.

Pastrňák zapsal osmnáctou asistenci

Calgary však vývoj derby s kanadským protivníkem otočilo a vyhrálo potřetí za sebou. Na straně vítězů byl i český dlouhán Adam Klapka, jenž si připsal dva hity.

Pastrňák se osmnáctou asistencí v ročníku podepsal pod kontaktní gól z 51. minuty, kdy Boston snížil na 1:2. Přihrál jen s jednou rukou na hokejce Morganu Geekiemu, který už snadno dostal puk za brankovou čáru.

Na víc se Bruins nevzmohli, ačkoli sám střelec zlatého gólu z loňského mistrovství světa ohrozil branku Sharks celkem šestkrát. Po třech utkáních, které předtím za Bruins odehrál, chyběl v sestavě Matěj Blümel.

Colorado s Martinem Nečasem porazilo Chicago na jeho ledě 1:0. Rodák z Nového Města na Moravě odehrál téměř 22 minut. Vítěznou branku a devátý gól v sezoně si připsal na konci druhého dějství ofenzivní obránce Cale Makar. První nulu v ročníku vychytal třiatřicetiletý gólman Avalanche Scott Wedgewood.

Colorado vyhrálo deváté utkání v řadě a bodovalo v posledních třinácti zápasech. Klub z Denveru suverénně kraluje celé NHL. Během 22 utkání nasbírali jeho hokejisté 37 bodů.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina221042678:6530
2Islanders23942871:6628
3Devils21851765:6427
4Detroit22941866:7027
5Tampa21932766:6026
6Ottawa21834670:6926
7Boston248501175:7726
8Pittsburgh211005664:5825
9Flyers20563660:5625
10Columbus22653868:7125
11Montreal21653772:7625
12Washington221012971:6224
13Florida211011962:6523
14Rangers237321158:6122
15Buffalo22724971:7522
16Toronto226331074:8221
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado221515188:5037
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Minnesota23844768:6428
    5Seattle Kraken22746557:5928
    6Vegas21917467:6027
    7Kings22646660:6326
    8Utah22833866:6725
    9San Jose23563968:7225
    10Edmonton24555974:8725
    11Winnipeg211020967:5924
    12Chicago22914869:6224
    13Vancouver235421271:8620
    14St. Louis22706959:8220
    15Calgary246231359:7319
    16Nashville214241149:7316

