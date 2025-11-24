Rittich zářil v NHL, vychytal nulu proti Seattlu. Hronek skóroval, Pastrňák asistoval
David Rittich jako první český brankář v této sezoně NHL udržel čisté konto. Byl zvolen první hvězdou nedělního utkání, v němž New York Islanders porazili Seattle 1:0 po nájezdech. Filip Hronek skóroval za Vancouver, ale Canucks doma nestačili na Calgary a podlehli 2:5. David Pastrňák přihrál na gól Bostonu, který prohrál 1:3 se San Jose. Český útočník byl druhou hvězdou zápasu.
Třiatřicetiletý Rittich zastavil během 65 minut všech 19 střel hokejistů Seattlu a připsal si osmé čisté konto v NHL. V tomto ročníku ligy nastoupil do osmého zápasu, šestého vítězného, a celkové už má v zámořské soutěži 114 výher.
Rodák z Jihlavy podepsal s Islanders před sezonou roční kontrakt jako volný hráč, předtím působil v Los Angeles Kings. Tam vychytal 20. března 2024 při výhře 6:0 nad Minnesotou svou až do neděle poslední nulu.
Ostrovanům i díky Rittichovi patří druhá příčka ve Východní konferenci NHL se ziskem 28 bodů. Českého brankáře v samostatných nájezdech překonal jen v první sérii Frederick Gaudreau. Ve třetí srovnal domácí Bo Horvat a vzápětí rozhodl o výsledku Kyle Palmieri.
Rittich si vylepšil letošní individuální statistiky. Procento úspěšných zákroků má 90,5 a průměr obdržených gólů na zápas 2,59.
Hronek svou druhou trefou v sezoně otevřel gólový účet utkání ve Vancouveru. Stalo se tak už po 65 sekundách od úvodního vhazování. Hradecký odchovanec se po přihrávce Jakea DeBruska vydal sám ze středního pásma do útoku a po zasekávačce zamířil přesně za záda brankáře Flames Dustina Wolfa.
Pastrňák zapsal osmnáctou asistenci
Calgary však vývoj derby s kanadským protivníkem otočilo a vyhrálo potřetí za sebou. Na straně vítězů byl i český dlouhán Adam Klapka, jenž si připsal dva hity.
Pastrňák se osmnáctou asistencí v ročníku podepsal pod kontaktní gól z 51. minuty, kdy Boston snížil na 1:2. Přihrál jen s jednou rukou na hokejce Morganu Geekiemu, který už snadno dostal puk za brankovou čáru.
Na víc se Bruins nevzmohli, ačkoli sám střelec zlatého gólu z loňského mistrovství světa ohrozil branku Sharks celkem šestkrát. Po třech utkáních, které předtím za Bruins odehrál, chyběl v sestavě Matěj Blümel.
Colorado s Martinem Nečasem porazilo Chicago na jeho ledě 1:0. Rodák z Nového Města na Moravě odehrál téměř 22 minut. Vítěznou branku a devátý gól v sezoně si připsal na konci druhého dějství ofenzivní obránce Cale Makar. První nulu v ročníku vychytal třiatřicetiletý gólman Avalanche Scott Wedgewood.
Colorado vyhrálo deváté utkání v řadě a bodovalo v posledních třinácti zápasech. Klub z Denveru suverénně kraluje celé NHL. Během 22 utkání nasbírali jeho hokejisté 37 bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|22
|10
|4
|2
|6
|78:65
|30
|2
Islanders
|23
|9
|4
|2
|8
|71:66
|28
|3
Devils
|21
|8
|5
|1
|7
|65:64
|27
|4
Detroit
|22
|9
|4
|1
|8
|66:70
|27
|5
Tampa
|21
|9
|3
|2
|7
|66:60
|26
|6
Ottawa
|21
|8
|3
|4
|6
|70:69
|26
|7
Boston
|24
|8
|5
|0
|11
|75:77
|26
|8
Pittsburgh
|21
|10
|0
|5
|6
|64:58
|25
|9
Flyers
|20
|5
|6
|3
|6
|60:56
|25
|10
Columbus
|22
|6
|5
|3
|8
|68:71
|25
|11
Montreal
|21
|6
|5
|3
|7
|72:76
|25
|12
Washington
|22
|10
|1
|2
|9
|71:62
|24
|13
Florida
|21
|10
|1
|1
|9
|62:65
|23
|14
Rangers
|23
|7
|3
|2
|11
|58:61
|22
|15
Buffalo
|22
|7
|2
|4
|9
|71:75
|22
|16
Toronto
|22
|6
|3
|3
|10
|74:82
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|22
|15
|1
|5
|1
|88:50
|37
|2
Dallas
|22
|10
|3
|4
|5
|72:62
|30
|3
Anaheim
|22
|9
|5
|1
|7
|80:69
|29
|4
Minnesota
|23
|8
|4
|4
|7
|68:64
|28
|5
Seattle Kraken
|22
|7
|4
|6
|5
|57:59
|28
|6
Vegas
|21
|9
|1
|7
|4
|67:60
|27
|7
Kings
|22
|6
|4
|6
|6
|60:63
|26
|8
Utah
|22
|8
|3
|3
|8
|66:67
|25
|9
San Jose
|23
|5
|6
|3
|9
|68:72
|25
|10
Edmonton
|24
|5
|5
|5
|9
|74:87
|25
|11
Winnipeg
|21
|10
|2
|0
|9
|67:59
|24
|12
Chicago
|22
|9
|1
|4
|8
|69:62
|24
|13
Vancouver
|23
|5
|4
|2
|12
|71:86
|20
|14
St. Louis
|22
|7
|0
|6
|9
|59:82
|20
|15
Calgary
|24
|6
|2
|3
|13
|59:73
|19
|16
Nashville
|21
|4
|2
|4
|11
|49:73
|16