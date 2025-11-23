Finále GC Playoffs je přehlídkou dokonalosti: Noblesa v sedle

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně! No, ale opravdová »lady« v sedle, to taky není špatné pokoukáníčko! A při šestém ročníku Prague Playoff s to byla nádhera, lepší než čubrnět do krasohledu.
Nejen koně ovládly O2 Arenu
Hokejové raubíře ve specifickém odéru propocených riban o víkendu v O2 areně vystřídala navoněná noblesa, ušlechtilá elegance, dokonalý vkus a dusot kopyt hřebců a klisen v pilinách.
V rajtkách i s bičíkem v ruce se před pražským publikem představily i šarmantní dámy v čele s legendární Edwinou Topsovou- Alexandrovou. Rodačkou ze Sydney, jež našla druhý domov v Monaku. Zdatně ji sekundovaly nejen české krásky.
Kateřina Tomanová (24)
Dcera herečky a vášnivé rybářky Kateřiny Brožové (57) se našla u koní, ačkoliv ji to v dětství táhlo spíš k tanci a baletu. Před dvěma lety si od rajtování dala pauzu, avšak našla novou motivaci. Její první kůň se jmenoval Rulík.
Marta Elander Wistenová (35)
Střapatá Wistenová má o 27 let staršího partnera, norského byznysmena Pettera Stordalena (62), jehož jmění se odhaduje na 1,6 miliardy dolarů (cca 33,5 mld. korun). „Ráno běhá pomaleji a lyžuje hůř než já,“ bere věk s nadhledem Marta.
Emma Sophia Španko (19)
Nadaná tmavovláska se do sedla koníka poprvé vyhoupla na farmě ve Vysoké u Chrastavy. Na vrcholu sezony ve vysočanské hale nikdy nechyběla jako divačka, teď už tady se čtyřnohými parťáky Ivanem a Longinesem sama závodí.
Tereza Svobodová (22)
Křehká blondýnka se skromným úsměvem, jakmile ale má v rukou opratě, zjihne i pekelníkův vraník. I když se nemusí extrémně kontrolovat, ráda se udržuje ve formě. „Váhu si hlídám. Je dobré se udržovat cvičením a běháním,“ prozradila jezdkyně.
Edwina Topsová-Alexanderová (51)
Australanka startovala na třech olympiádách. Jako první jezdkyně vydělala na prémiích v Global Champions Tour milion eur (cca 24 mil. Kč). V roce 2022 založila šperkařskou značku, která vzdává hold bohatému jezdeckému dědictví. „Vyrábíme výhradně v Itálii, takže kvalita je zaručena,“ láká dáma, jež je vzorem nastupující generace.
Galerie