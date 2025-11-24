Salák doma bez manželky bojuje: Pohroma a potopa
Manželka vystrčila paty z Česka a z domu je bojová zóna! Zatímco žena bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Saláka (38) si spolu s dětmi Marvinem a Beuškou užívá teplého počasí u moře, sám Saša vzal během její absence chod domu na sebe. A jak se pochlubil, v jejich vile se začaly dít věci!
Jestli tohle šestinásobná maminka Míša (39) sleduje na dálku, musí kulit oči! Před pár dny si vyrazila spolu se dvěma dětmi do Dubaje, kde je počasí o poznání lepší než v chladném Česku. A zatímco si trojice užívá koupání v moři, teplo a relax, doma se zbytek rodiny rozhodně nenudí.
Bývalý reprezentant zveřejnil obrázek, ze kterého je zřejmé, že část domu vyplavila voda. Saša ale nepůsobí, že by to vnímal jako velkou pohromu. „Myslím, že to doma bez ženy zvládám docela v pohodě,“ napsal ironicky. „A taky jsem zjistil, že vyndat vyprané oblečení z pračky po čtyřech dnech úplně nevoní,“ pochlubil se novou zkušeností Salák, který se podle všeho rozhodl pro zásadní krok, ze kterého jeho láska mi radost nebude. Ze selfíčka to totiž vypadá, že sundal vousy!
„Taky říkala, že až se jednou oholím, tak potáhnu z baráku. Nebo, že zabalí kufr a moji kreditku a potáhne ona, dokud to nedoroste,“ nastínil protest své manželky. „Tak nevím, jestli to na jejich návrat stíhám,“ vtipkoval někdejší hokejista, který v dobách své kariéry střežil bránu například Novosibirsku, Jaroslavli nebo Spartě.