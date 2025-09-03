Oslavenec Menšík: Postelové hrátky!

S gratulací k narozeninám přispěchala krásná Josefina.
Jakub Menšík s Josefínou
Jakub Menšík zvládl vstup do US Open
Jakub Menšík zvládl vstup do US Open
Jakub Menšík v prvním kole US Open
Menšík si užívá volna od tenisu.
Tenisový supertalent
Tenista Jakub Menšík
Od pondělí je mu dvacet! A k narozeninám dostal tenista Jakub Menšík ten nejsladší dárek. Dort to ale není.

Mnohem větší radost mu udělala gratulace od jeho rozkošné argentinské partnerky Josefiny, jež mu ke kulatinám poslala vyznání přímo z postele: „Mohla bych ti dát tisíc dárečků, ale žádný se nevyrovná tomu, který jsi dal ty mně: Tvojí lásce,“ vzkázala svému miláčkovi a na důkaz zamilovanosti přidala několik společných fotografií.

Půvabnou Jihoameričanku, která studuje na vysoké škole cestovní ruch a dříve pracovala i jako letuška, si Jakub nabrnkl loni během finále Davisova poháru ve španělské Valencii. Chvíli udržovali vztah na dálku, teď ale Josefina Jakuba na turnajích doprovází čím dál častěji.

 

