Oslavenec Menšík: Postelové hrátky!
Od pondělí je mu dvacet! A k narozeninám dostal tenista Jakub Menšík ten nejsladší dárek. Dort to ale není.
Mnohem větší radost mu udělala gratulace od jeho rozkošné argentinské partnerky Josefiny, jež mu ke kulatinám poslala vyznání přímo z postele: „Mohla bych ti dát tisíc dárečků, ale žádný se nevyrovná tomu, který jsi dal ty mně: Tvojí lásce,“ vzkázala svému miláčkovi a na důkaz zamilovanosti přidala několik společných fotografií.
Půvabnou Jihoameričanku, která studuje na vysoké škole cestovní ruch a dříve pracovala i jako letuška, si Jakub nabrnkl loni během finále Davisova poháru ve španělské Valencii. Chvíli udržovali vztah na dálku, teď ale Josefina Jakuba na turnajích doprovází čím dál častěji.