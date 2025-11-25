Dobrosrdečná tenistka Nosková: Samaritánka v Africe
Vítejte na Zanzibaru! Turistické destinaci plné pětihvězdičkových hotelů, ale také místě těžké chudoby.
Tady se teď věnuje samaritánství tenistka Linda Nosková (21). „Ve škole, kde dobrovolně pracuji, jsou děti sirotci. Bez peněz, bez domova a bez rodiny! Je jich tu asi tři sta na šest učitelů,“ napsala na Instagram.
„Je tak smutné si uvědomit, že asi nikdy nebudou mít štěstí jako já, když jsem byla malá, i když moje dětství taky nebylo kdovíjak bohaté,“ pokračovala. Jeden z fanoušků se jí zeptal, zdali netrpí tzv. syndromem bílého rytíře? „Dobrá otázka. Je mi jedno, jestli jde o černochy, nebo bělochy. Klidně zítra můžu jet pomáhat do převážně bílé země. Všude bych se cítila stejně,“ vzkázala.