Menšík chválil, Macháč se červenal. Máme na to zvednout mísu, shodují se

Proti Američanům to bude fuška, že?

Macháč: „Budou silným soupeřem, ale uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Myslím si, že Fritz bude hrát určitě. Teď je ale otázkou, kdo se k němu přidá. Bude to těžký soupeř, ale my máme taky kvalitní mančaft. Dokazujeme, že protivníky můžeme porážet i na normálních turnajích. Davis Cup je trošku jiná disciplína, ale šanci fakt máme.“

Souboj s Koreou jste definitivně rozsekli ve čtyřhře. Jak byste ji zhodnotili?

Menšík: „Debl se nám povedl a vydařil. Variant jsme do něj měli spoustu, prakticky mohl hrát kdokoliv. Já jsem rád, že jsme to s Tomášem takhle zvládli, protože i pro nás to byla premiéra. Korejci nebyli jednoduchými soupeři, i když výsledek pro ně zní krutě. Zvládli jsme to včera i dneska.“

Macháč: „Co k tomu říct víc? Taky si myslím, že jsme to zvládli opravdu hodně dobře. Brejkli jsme je ze začátku druhého setu a pak jsme už žádný problém víceméně neměli. S Kubou se mi hrálo dobře, budeme takhle pokračovat i v Acapulcu. Jak už tady padlo, variant na čtyřhru máme hodně, což je pro kapitána dobré.“

Jakube, můžete popsat, v čem je největší síla Tomáše Macháče?

Menšík: „Tomáš je skvělý showman, vždycky se na kurtu blýskne nějakými parádičkami. Když si to užívá, hraje svůj nejlepší tenis. Je těžké na něj najít nějaké slabiny. Servis má skvělý, return taky a na síti dobře začaruje.“

Macháč: „Budu se normálně červenat.“ (směje se)

Menšík: „Jde to vidět. (rozesměje se) Já debla beru tak, že si jdu zahrát a užít si ho. Není to má primární disciplína.“

Nicméně s Tomášem Macháčem jste se už přihlásili na turnaj. Bylo to z vaší hlavy, nebo s tím přišel kapitán Tomáš Berdych?

Menšík: „My si tu čtyřhru na některých turnajích rádi zahrajeme. S Jirkou Lehečkou jsem si to tenhle rok vyzkoušel v Brisbane a s Adamem Pavláskem jsem hrál už spoustu Davis Cupů. S Tomášem to teď byla premiéra. Je potřeba se oťukat se všemi a vyhrát se, do Davis Cupu je to výhoda. V Acapulcu jsme oba chtěli hrát čtyřhru, což je pro nás win win.“

Ukázal jednoznačný postup, že tým je na vzestupu?

Menšík: „Myslím si, že určitě. Minulý rok, když jsme hráli proti Izraeli, postoupili jsme 3:0 a bylo hotovo. Ale výsledek často zkresluje. Tomáš mi určitě potvrdí, že herně i žebříčkově jsme se o dost zlepšili. Ukazuje to, že tým stoupá nahoru.“

Měli jste první možnost pracovat s Tomášem Berdychem. Co jste si od něj odnesli?

Macháč: „Zápasů v Davis Cupu nebo na tour odehrál bambilion. Byl tam hodně úspěšný, takže každou jeho radu si beru k srdci. Týmu může hodně pomoct. Stál tam, ty momenty si odehrál, stresy si zažil, takže jsem rád, že ho máme. Mám pocit, že je velká šance na to, abychom v budoucnu získali trofej, i když nevím kdy. Jednou tam bude, věřím v to.“

Menšík: „Souhlasím. Já jsem se v týmu cítil velmi komfortně. Jak už tady padlo, Tomáš nám dával dobré rady a dobré postřehy i díky tomu, co absolvoval. Přinesl novou krev. V blízké budoucnosti máme na to, abychom mísu zvedli nad hlavu.“