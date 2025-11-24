Známé tváře na Prague Playoffs… Přeživší Kellnerovy nehody a Štěpánek s manželkou!

Vysněné místo na stupních vítězů týmu Prague Lions, který skončil dvakrát čtvrtý, v parkurové Playoffs dál uniká. Do finále vyslala manažerka Anna Kellnerová (28) sestavu Bruynseels, Devos a Spits, Belgičani však dojeli pátí. Nejen tím žila plná hala…
Přeživší z Aljašky
V březnu uplynou čtyři roky od tragické nehody vrtulníku na Aljašce. Anna Kellnerová tam přišla o tátu Petra (†56), snowboardista a fotograf David Horváth (53) jako jediný havárii přežil, byť omrzliny mu navždy poznamenaly ruku. Přesto se dál věnuje focení, díky tomu se na kolbišti potkal a srdečně pozdravil s Annou. David Horváth s Annou Kellnerovou. • Blesk/Maria Sváčková
Aplaus pro krásku
Jakmile při představovačce diváci spatřili na kostce její roztomilou tvář a bujnou hřívu, stala se oblíbencem O2 areny. Anastasia Nielsenová z Monaka byla jedinou ženou mezi patnáctkou nejlepších jezdců a také nejmladší jezdkyní, která kdy nastoupila do Super Grand Prix. První kolo zvládla se svým Action Manem čistě, ale ve druhém jí kůň odmítl poslušnost a odstoupila. Anastasia Nielsenová. • Prague Playoffs
- Vítězem hlavní soutěže nejlepších jednotlivců sezony Super Grand Prix se stal v sobotu v noci Abdel Saíd (36) na koni Bonne Amie. Egypťan z Alexandrie, jenž závodí za Belgii, kde žije, vyhrál v přepočtu 7,3 milionu korun. Vyhrál s jednou chybou díky času, který měl jen o dvě setiny sekundy rychlejší než druhý Francouz Delestre. Milionář Abdel Saíd. • Blesk/Maria Sváčková
Milionář z Egypta
- Do O2 areny, která byla oba víkendové dny zaplněná, zavítal i tenisový pár Radek Štěpánek (46) s Nicole Vaidišovou (36). Ostatně když se on před sedmi lety loučil s kariérou, Anna Kellnerová v hledišti také nechyběla. Tenisový pár Radek Štěpánek (46) s Nicole Vaidišovou (36). • Blesk/Maria Sváčková
Radek & Nicole