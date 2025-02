Tým budoucnosti, velká trojka má jasno: Jsme silní, jdeme all in za mísou

Tým budoucnosti. Vedle Italů, kteří ovládli poslední dva ročníky Davis Cupu a mají v elitní stoce kromě světové jedničky Jannika Sinnera hned 9 dalších borců, jsou Češi jedním z nejperspektivnějších výběrů na světě.

O to víc štípe smolný los, který je už mezi nejlepší šestnáctkou poslal bojovat na půdu impéria jménem USA. Spojené státy mají ve svém středu světovou čtyřku Taylora Fritze a celkem 8 hráčů v top 50 pořadí ATP. A v září týden po US Open jistě doma k zápasu nedorazí s céčkovým výběrem, tak jak tomu bylo nyní na Tchaj-wanu. I tak tam Američané snadno dominovali 4:0.

„Myslím, že Fritz bude hrát určitě a je otázkou, kdo se k němu přidá. Mají i dobré deblisty, bude to náročné. Ale my je na normálních turnajích zvládáme porážet. Určitě máme šanci,“ věří Macháč, který měl na Fritze nedávno při United Cupu dva mečboly a americkou dvojku Tommyho Paula zdolal dvakrát ze dvou zápasů.

Macháčovi je 24 let, Jiřímu Lehečkovi 23, Jakubu Menšíkovi 19. Takhle silnou generaci tří hvězd Česko v samostatné historii ještě nemělo. Trio je mladé, věkově relativně blízko, stále se lepší a stoupá žebříčkem. „Což je sen každého kapitána,“ kýve hlavou Berdych. Za skoro osm měsíců a po třech dalších odehraných grandslamech může mít v Americe k ruce ještě silnější partu.

Zcela zásadní je fakt, že trio singlistů i deblista Adam Pavlásek jdou do daviscupové soutěže, které musí částečně obětovat i individuální kariéry, all in. „Pro mě je vyhrát Davis Cup a reprezentovat Česko v téhle soutěži skoro nejvíc. Když budu zdravý a půjde to takhle dopředu, jsem ready odehrát každé utkání,“ hlásí se vlastenecky do služeb Menšík a zbylí spoluhráči jsou nastavení stejně.

Kapitán Berdych by mohl vyprávět, jak za jeho éry s Radkem Štěpánkem nebylo vše včetně osobních vztahů vždycky růžové. Když se ti dva nejlepší ale zcela oddali ideji Davis Cup vyhrát, úspěch se dostavil. Podobným procesem prochází současný český tým, v němž si hvězdy uvědomují šanci a zároveň to, že samy pohár nezískají.

Lehce napjatý vztah mezi Macháčem a Lehečkou se i díky Berdychovu diplomatickému přístupu uklidnil. Po celý týden v Porubě panovala v týmu fajn atmosféra a zároveň se kvalitně pracovalo pod dohledem nového kapitána, jenž je povahou perfekcionista a detailista. Samotné zápasy s Koreou, na daviscupové poměry nebývale jednoznačné, byly také vyústěním toho, jaká péče se věnovala přípravě. A jak dokázal Berdych zcela přirozeně a přitom efektivně v kapitánské funkci na první pokus obstát. Což není v týmu rozličných osobností vůbec samozřejmé.

Macháč je bohem nadaný frajer, trochu bad boy. Lehečka zase ryzí sportovec a dříč. Teenager Menšík, borec s asi největší budoucností z těch tří, je zatím ještě sympaticky doplňuje a ukazuje, že je týmovým hráčem.

Pakliže kvality všech tří zmixujete a udržíte je oddané věci, tenhle tým nemá už letos limity. Zvlášť v současném formátu na dva vítězné sety a při modelu Final 8, které se hraje stylem play off na dvě výhry.

„V předchozích ročnících jsme spíš doufali, že by se to mohlo stát. Teď už vnímáme, že na tuhle metu máme,“ burcuje Macháč k pochodu za salátovou mísou. Flegmatika Berdycha triumf nad Koreou nemohl dostat do velkých emocí, ale také podotknul: „Třeba budu v listopadu mluvit jinak...“

To už se v italské Boloni budou odehrávat ty největší bitvy o Davis Cup.

1. kolo kvalifikace Davis Cupu

ČESKO – Korea 4:0

pátek

LEHEČKA - Gerard Campana Lee 6:3, 6:3

MACHÁČ - Kwon Sun-u 6:2, 6:2

sobota

MACHÁČ, MENŠÍK – Nam Či-song, Čong Jon-Song 6:3, 6:1

MRVA – Sin San-hui 7:6 (4), 7:6 (5)