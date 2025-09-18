Jako Luis Suárez: Ragbistka se zakousla do soupeřky
Sport gentlemanů. Tak se přezdívá na pohled velcie tvrdému ragby. Férovost zde hraje prim. Jenže to platí hlavně pro muže. Ženy si nic nedarují. A v play-off mistrovství světa došlo i na nesportovní chování.
Ragby si potrpí na dodržování respektu a fair play, takže komunita je u vytržení z chování Axelle Berthoumieuové (25).
Francouzka se ve čtvrtfinále MS zřejmě zakousla do paže Irky Aoife Waferové (22) jako do jablíčka. Na hřišti rozhodčí lumpárnu ignorovali, dodatečně ale může přijít až dvanáctitýdenní flastr. Semifinále MS by tak bylo bez hříšné hryzalky.
Témata: ragby, mistrovství světa, blesksport, ženské ragby, Luis Suárez, Axelle Berthoumieu, Aoife Wafer