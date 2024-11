Francouzský kouč u ragbistek: Věřím v olympiádu! Řeší se i pomoc od experta

Pro české ragby to může být přelom. Ženský reprezentační tým v sedmičkovém ragby, který už má za sebou bronz z Evropských her a postup do světové soutěže Challenger Series, převzal francouzský trenér Lionel Perrin s výhledem na olympijské hry v Los Angeles 2028. „Jsem přesvědčen, že tento tým je dostatečně silný, aby se na olympiádu probojoval. Zásadní bude, aby tomu uvěřily i samotné hráčky,“ uvedl nový kouč.