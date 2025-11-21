Slovenský bijec Paradeiser: Závislák na mlácení!
Smíšená bojová umění jsou pro Ronalda Paradeisera (28) jako droga. Pokud by měl být bez rvaček v kleci, dostal by »absťák« a z jeho života by se vytratilo štěstí.
„Pořád mě to baví. Vyplaví se mi dopamin, když vyhrávám, nedej bože, když je to souboj o pás. Je to návykové, že to chceš zažívat víc a víc,“ hlásí »závislák« před sobotním zápasem na turnaji Oktagon 80 v Mnichově, kde se utká s Brazilcem Netem.
