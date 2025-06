Veteráni na MS klubů: Ještě jedna bitva. Meč plný jizev, bavorský humor či apetit vlka

LAFC / 37 let / útočník

Jeho meč je plný jizev. Otřískaný, ošoupaný, poznamenaný tisícem soubojů, ale pořád nezlomený. Francouzský válečník staré školy loni zakotvil v Los Angeles. Nebyl jen střelec. Často spíš dělník, který dokázal z nejtěžšího míče udělat dar pro jiné. V Arsenalu vytvářel prostor pro Özila, v Chelsea svíral obrany a rozvazoval ruce Hazardovi, v AC Milán dobyl titul a vysloužil si respekt od samotného Zlatana, což je zhruba jako kdyby vám lev zatleskal za to, jak jste přeběhli savanou. A přece i čísla mluví jasně: s Montpellier senzačně vyhrál ligu a stal se králem střelců, s Gunners třikrát získal FA Cup, s Chelsea ovládl Evropskou ligu i Ligu mistrů. A v reprezentaci? Předčil všechny – Henryho, Platiniho, Benzemu, Griezmanna. S 57 trefami je rekordmanem Les Bleus. Přitom nikdy nepokřikoval, že si to zaslouží. Bojoval, pomáhal. Mbappé o něm řekl, že je to jeho ideální hroťák. Francie s ním vzala ztečí světový šampionát, o čtyři roky později došla do finále. A on? Stál vpředu, skromně, nezištně, s hlavou vztyčenou – jako rytíř, který neoslňuje, ale proseká trní. Nepotřeboval potlesk. Stačilo mu vědomí: tenhle rytíř nezakolísá.