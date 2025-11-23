Nejrychlejší máma: Adamczyková o návratu po porodu i cílech. Jak to zvládá se synem?
Pokus o velký comeback po narození syna Kryštofa může v kariéře snowboardkrosové šampionky Evy Adamczykové zahladit bolavé vzpomínky na minulé Hry v Pekingu, kam se nedostala kvůli zlomenině obou kotníků. I na startu letošní zimy je situace nejistá. Necelý rok po porodu se zlatá medailistka ze Soči pokusí kvalifikovat na únorové Hry. Šancí nebude moc, ale na sněhu leží. „Kdyby se povedla kvalifikace na olympiádu, bude to super,“ usmívá se. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
Pokud se to opravdu podaří, bude to na kopci v italském Livignu hodně neočekávaný dýchánek. Eva Adamyczková, stejně jako její trenér Marek Jelínek, nepatří k těm, kteří by si na osudu vynucovali prodlužování sportovní kariéry za každou cenu. „Vždycky jsem si myslela, že jak založím rodinu, tak se už vrcholovému sportu věnovat nebudu,“ hlásila.
Jelínek se na věc dlouho díval podobně. „Je to velká zodpovědnost. Už takhle jsem za ně zodpovědný. A být zodpovědný za celou rodinu mi přišlo už přes čáru,“ vysvětloval kouč. „Já jsem nijak netlačil. Jediné, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem si vnitřně zpracoval svůj vlastní názor, že nebudu trénovat žádnou maminu. Když nám Evka oznámila pro mě nečekanou novinu, že čeká miminko, došel jsem k názoru, že se ten sport za dvacet let, co ho dělám, natolik vyvinul, že můžu i já změnit názor na to, koho budu dál trénovat. Když nám to oznámila, řekl jsem: O.K., Evko, kdyby ses chtěla někdy vrátit, já tady budu. Budu tady, v uvozovkách, pro tebe. A budu rád, když se vrátíš.“
V tomhle příběhu nejsou žádné aha momenty. Všechno plulo přirozenou cestou. Adamczyková se ve svém týmu cítí dobře, komunikační skupinu nikdy neopustila, parťáky na dálku podporovala i během těhotenství.
Kryštof se jí narodil loni v prosinci. V březnu se přijela podívat na mistrovství světa do Svatého Mořice a potkala se tam s kamarádkou Chloe Trespeuchovou. Byly na tom podobně, jen tři měsíce po porodu. Francouzka však už takhle krátce po narození synka Marla byla na startu šampionátu.