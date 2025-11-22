Hříšný bývalý tenista Becker je pětinásobným otcem: Holčičce vybrali bájné jméno!
Listopad je pro Borise Beckera (58) kouzelným měsícem! V budoucnu ho čeká rovnou dvoudenní narozeninová párty. Den před jeho oslavou se mu totiž narodil pátý potomek. S manželkou Lilian (35) vybrali pro dceru skutečně nádherné jméno.
„Vítej na světě, Zoë Vittorio Beckerová,“ oznámil slavnostně pětinásobný tatínek. K popisku přidal i datum narození dcery: 21.11.2025. A hned o den později oslavil své 58. narozeniny.
„Zoë pochází z řecké mytologie a představuje život. Vittoria je ženská podoba jména Victor, křestního jména Lilianina otce. Matka i dcera se mají dobře,“ popsal pro německý Bild bývalý tenista.
S o 23 let mladší manželkou Lilian de Carvalho Monteirovou tvoří pár od roku 2019. Loni svou lásku zpečetili svatbou. Lilian stála po jeho boku v době, kdy Boris dopadl na skutečné životní dno. Trojnásobný vítěz Wimbledonu se dostal do finančních problémů, zatajil majetek a strávil osm měsíců ve vězení.
„Vždycky jsem chtěla být matkou. Jen jsem nevěděla, kdo bude otcem. Nedokázala jsem si toho muže představit. Jsem ráda, že jsem teď v této fázi svého života,“ zářila Lilian během rozhovoru, kdy byla těhotná. Zatímco Lilian se na své první děťátko ohromně těšila, pro Beckera je to již pátá sláva narození potomka. Z předchozích vztahů má Noaha Beckera (31), Eliase Beckera (26), Annu Ermakovou (25) a Amadeuse Beckera (15).